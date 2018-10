‘Io odio i razzisti come te’

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 ottobre 2018). Maancora di più, se possibile, iche non hanno il coraggio del loro schifo interiore. Che non hanno il coraggio della loro bassezza intellettuale. E che si nascondono dietro sofismi retorici che “rimbalzano” –bambini un po’ cretini – l’accusa a chi denuncia il loro razzismo. Della serie: “Se odi chi odia, odi anche tu”; “Se sei intollerante con gli intolleranti, sei intollerante anche tu”; “Non puoi essere razzista con i”. Non farò il nome (non ne vale la pena) ma c’è un intellettuale di destra-destra che del suo schieramento ha fatto una ragione di vita e dei suoi sofismi una professione. “Io – spiega – sono tra quelli che pensano che quando c’è uno stupro a compierlo sono degli immigrati”. E poi aggiunge, addirittura, “che il più delle volte sono proprio immigrati”. È razzismo? Certo che è razzismo! E dei peggiori. ...