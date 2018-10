Inter | Modric vuole lasciare il Real Madrid RUMORS

Suning vuole un'Inter da Triplete : assalto a Modric e a Martial (RUMORS) : Venerdì è cominciata la rivoluzione societaria in casa Inter con la nomina di Steven Zhang come nuovo presidente. Il figlio del patron di Suning, Jindong Zhang, succede a Erick Thohir, con il tycoon indonesiano che potrebbe presto cedere al colosso di Nanchino anche le restanti quote di cui è in possesso. Presto poi potrebbe esserci anche l'innesto di un dirigente di livello assoluto come Giuseppe Marotta, che ha lasciato la Juventus di recente. ...

Calciomercato Inter : Modric sempre nel mirino - si riproverà a gennaio : Il match di Champions League perso contro il Barcellona mercoledì per 2-0 ha messo in evidenza quelli che sono ancora alcuni limiti presenti all'Interno della rosa dell'Inter. I nerazzurri, infatti, nei primi quarantacinque minuti non sono mai riusciti a far girare la palla e, anzi, hanno subito il palleggio della squadra avversaria. Solo nei primi quindici minuti della ripresa c'è stata una lieve ripresa grazie anche al pressing alto che ha ...

Calciomercato Inter : Modric sempre nel mirino - si riproverà a gennaio : Il match di Champions League perso contro il Barcellona mercoledì per 2-0 ha messo in evidenza quelli che sono ancora alcuni limiti presenti all'Interno della rosa dell'Inter. I nerazzurri, infatti, nei primi quarantacinque minuti non sono mai riusciti a far girare la palla e, anzi, hanno subito il palleggio della squadra avversaria. Solo nei primi quindici minuti della ripresa c'è stata una lieve ripresa grazie anche al pressing alto che ha ...

Calciomercato Inter - non solo Modric : tutti i nomi per il centrocampo [FOTO] : 1/6 Modric (Foto AFP/LaPresse) ...

Inter - il Real Madrid tenta l'Inter per Icardi : pronta l'offerta di 40 milioni più Modric : Uno dei giocatori che continua ad essere al centro dei rumors di mercato è il capitano dell'Inter, Mauro Icardi. Il centravanti argentino sta discutendo il rinnovo di contratto con la societa' nerazzurra, ma ci sono ancora distanze tra domanda ed offerta e, per questo motivo, ci sono club che sono pronti a inserirsi sul giocatore. Tra questi c'è il Real Madrid, che sta avendo non poche difficolta' in questa prima parte della stagione in fase ...

Real Madrid : offerta shock all’Inter per Icardi - inserito Modric nell’affare : Real Madrid pronto a sferrare un nuovo attacco all’Inter per avere in rosa Mauro Icardi, Florentino Perez prova ad inserire Modric nell’affare Il Real Madrid continua il proprio pressing su Mauro Icardi. E’ ben noto l’interesse del club spagnolo per l’attaccante dell’Inter, ma adesso, secondo quanto rivelato dai colleghi di Diario Gol, i blancos sarebbero pronti a proporre un’offerta molto ...

Inter - Modric vuole lasciare il Real Madrid : arriva il comunicato alla dirigenza : Il vero tormentone di mercato dell'ultima estate è stato quello relativo il possibile trasferimento di Luka Modric all'Inter. Il centrocampista croato avrebbe voluto lasciare il Real Madrid per provare una nuova esperienza e la moglie avrebbe visto di buon occhio un trasferimento a Milano. L'entourage del giocatore ha avuto modo di proporlo alla societa' nerazzurra in occasione del trasferimento di Sime Vrsaljko dall'Atletico Madrid e, se ...

Inter - si riaccende la pista che porta a Modric : Sembra non voler aver fine il tormentone di mercato che vede Luka Modric in ottica Inter. Il centrocampista croato è stato a lungo corteggiato e accostato ai nerazzurri la scorsa estate, in quella che sembrava solo una suggestione di mercato e che invece si è poi rivelata una vera e propria trattativa portata avanti dall'entourage del giocatore, che avrebbe voluto lasciare il Real Madrid per provare una nuova esperienza. Entourage che non sembra ...

L'Inter guarda in Croazia : oltre a Modric piace Sunjic : MILANO - L' Inter guarda sempre alla Croazia . Un po' perché molte delle sorti della stagione passano dalla verve dei tre vice campioni del Mondo, ovvero Vrsaljko , che non dovrà far rimpiangere Cancelo,, Brozovic , che deve confermarsi ai livelli, altissimi, degli ultimi mesi della stagione scorsa, e Perisic , che deve tornare a sfornare ...

Inter - Modric torna di moda/ Ultime notizie - l’entourage smentisce il rinnovo - i nerazzurri guardano a MadridI : Inter, Modric può arrivare, Ultime notizie: l’entourage smentisce il rinnovo, i nerazzurri guardano a Madrid. Il calciatore è di nuovo nel mirino della compagine meneghina(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 10:28:00 GMT)

La querelle Modric-Inter non è affatto finita : Modric-Inter, l’affare potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane dopo che in estate ha tenuto col fiato sospeso i tifosi nerazzurri Modric-Inter, una querelle infinita. Già nel mese di agosto si è fatto un gran parlare del possibile approdo in nerazzurro del centrocampista più forte del mondo. All’epoca però non se ne fece nulla, con tanto di sfuriata di Florentino Perez il quale ha accusato l’Inter di ...

Inter-Modric - non è finita : rinnovo col Real lontano - c'è ancora una speranza : Così, come scrive il Corriere dello Sport , un rinnovo che le Merengues davano per scontato non lo è più: Florentino vuole rinnovare di un'ulteriore stagione il contratto dell'ex Tottenham , che però ...

Inter - Bonolis : 'Vorrei un regista a gennaio - Modric...' : Paolo Bonolis , presentatore e noto tifoso dell' Inter , parla a Sky Sport :'Manca qualcosa in regia. Brozovic si adatta perfettamente a farlo ma non è naturalmente un regista, è una specie di mozzo del regista, lavora al suo fianco. E forse servirebbe un giocatore di ...

Inter - con l'eventuale arrivo di Modric Spalletti potrebbe cambiare modulo (RUMORS) : In casa Inter uno degli obiettivi per la finestra di mercato di gennaio potrebbe essere il centrocampista croato del Real Madrid, Luka Modric. Il giocatore era stato accostato a lungo alla societa' nerazzurra la scorsa estate, con la trattativa che è tramontata definitivamente solo nell'ultimo giorno di mercato, con il patron dei Blancos, Florentino Perez, che non ha voluto sapere di privarsi di un altro elemento fondamentale per la propria rosa ...