Inter Juventus Primavera Streaming video diretta tv | probabili formazioni | quote

Calcio - Serie A 2018-2019 : big match Napoli-Roma e Lazio-Inter. La Juventus va ad Empoli e Gattuso si gioca la panchina con la Sampdoria : Sono tanti i temi della decima giornata di Serie A che si andrà a disputare. Il primo anticipo del sabato mette di fronte Atalanta e Parma: i nerazzurri cercano conferme dopo la netta vittoria di Verona contro il Chievo e hanno bisogno di altri tre punti per rialzarsi in classifica, mentre gli emiliani sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Lazio e ritrovano Gervinho in una partita che può ridare slancio alle ambizioni della formazioni ...

JUVENTUS - AGNELLI VS REPORT "STRISCIONI SU SUPERGA - NESSUN COINVOLGIMENTO"/ Programma pubblica Intercettazioni : JUVENTUS, AGNELLI saluta Marotta “Ora tocca a Paratici”. Sui vergognosi striscioni di SUPERGA introdotti durante il derby del 2014, il presidente bianconero rimanda le accuse al mittente(pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:20:00 GMT)

‘Ndrangheta-Juventus : l’inchiesta di Report non è finita - pronte nuove scottanti Intercettazioni : Ha destato scalpore la trasmissione Report, andata in onda su Rai Tre nella serata di lunedì, sui rapporti tra Juventus, Ultrà, ‘ndrangheta. Sulla pagina twitter del programma di Rai Tre, il conduttore Sigfrido Ranucci ha confermato che l’inchiesta continua: “quello che abbiamo ascoltato nella puntata di ieri è solo una parte delle intercettazioni: torneremo sull’argomento degli striscioni nella puntata della prossima ...

I tifosi della Juventus insultano Mou : lui risponde ricordando il Triplete con l'Inter : José Mourinho si è fatto tanti 'nemici' nella sua carriera da allenatore. Lo Special One, infatti, negli anni ha sempre battibeccato con i giornalisti, con tanti colleghi allenatori e anche con le ...

United-Juventus - cori contro Mourinho : “l’Interista” risponde mimando il Triplete [FOTO] : Manchester United-Juventus, partita con un tocco di nerazzurro: Mourinho ha stuzzicato i tifosi bianconeri con il gesto del Triplete Manchester United-Juventus, cori contro Mourinho durante la gara da parte dei supporters bianconeri che hanno stuzzicato lo Special One. Il tecnico dei Red Devils ha risposto ai cori con un gesto, mimando un tre che sa tanto di interista. Il simbolo mimato con le tre dita è infatti legato al Triplete ...

Juventus - Marotta ha scelto l’Inter : nuovo matrimonio già a gennaio : Beppe Marotta ha scelto l’Inter. Come noto, l’ormai ex dirigente della Juventus, continua ad esser corteggiato assiduamente dal club nerazzurro: corte serrata che avrebbe convinto il dirigente a dire sì. Questo ciò che riporta “IlBianconero.com”. L’ex direttore generale bianconero incontrerà Andrea Agnelli per sancire ufficialmente l’addio. Rapporti ormai completamente raffreddati e formali, non più caldi ...

Juventus - la bomba di Report : ultrà - Agnelli e 'ndrangheta - l'Intercettazione su Lapo Elkann : C'è anche Lapo Elkann al centro della attesissima puntata di Report sulla Juventus . Il programma condotto da Sigfrido Ranucci lancia siluri inquietanti sulla Signora, rovistando nelle intercettazioni ...

‘Ndrangheta-Juventus - inchiesta bomba a Report. Ranucci : “il mostro si è intuito - noi lo mostreremo per Intero” : Questa sera grande attesa per la puntata di Report incentrata sui rapporti della Juventus con il mondo ultras. “Il calcio viene sempre raccontato con i toni dell’epica e della tragedia -afferma Sigfrido Ranucci, volto e mente di Report- il romanzo sportivo nasconde tutto. Ma il calcio da tempo è diventato business ed è inevitabile che arrivino anche le infiltrazioni della criminalità organizzata”. Il bagarinaggio è fonte di ...

L’Inter torna in corsa per lo scudetto - vittoria meritata contro il Milan : la Juventus adesso deve guardarsi alle spalle - è un momento di grazia per la squadra di Spalletti : Si è conclusa una giornata importante valida per il campionato di Serie A, in serata è andata in scena la partita tra Inter e Milan, un derby sentitissimo e che ha visto la vittoria della squadra di Luciano Spalletti per 1-0. La gara si apre con il consueto spettacolo delle coreografie, sfottò da parte delle tifoserie. E’ andata in scena una partita molto importante per la Champions League o… forse qualcosa in più. Sì perchè il ...

Emre Can - sarò operato per un nodulo alla tiroide?/ Juventus ultime notizie : “Possibile Intervento chirurgico” : Emre Can, sarà operato per un nodulo alla tiroide? Juventus: “Possibile intervento chirurgico”. Le ultime notizie sul centrocampista: verrà sottoposto ad esami clinici e strumentali(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 18:30:00 GMT)

Juventus - l'anticipazione di Report : 'Temeva gli ammazzassero il figlio' - l'Intercettazione-choc : Tra poche ore, lunedì sera su Rai 3, la puntata di Report sulla Juventus . Una puntata attesissima: sotto la lente del programma di Sigfrido Ranucci ci finisce il mondo dei dirigenti bianconeri, tra ultrà e 'ndrangheta . Si parla del sistema di bagarinaggio e dei presunti legami con la criminalità organizzata, un giro che vale milioni di euro. Al centro della ...

Juventus - Nedved : 'Piatek Interessante. Siamo attenti su di lui' : Ai microfoni di 'Sky Sport', l'ex Furia Ceca conferma i fari accesi della Juventus sul bomber polacco: 'Siamo attenti su di lui, un giocatore interessante, sono curioso di vederlo contro di noi, ...

Shock Juventus - altre clamorose Intercettazioni. Lapo Elkann tentava la scalata al club bianconero - incredibile telefonata tra due condannati [VIDEO] : 1/5 ...