Inter | adesso si aprono scenari da… scudetto | la squadra di Spalletti mette la sesta e

Inter - Steven Zhang è il nuovo presidente del club nerazzurro : adesso si stringe per l’arrivo di Marotta : Al termine dell’assemblea dei soci andata in scena questa mattina, Steven Zhang è stato nominato presidente dell’Inter Finisce dopo cinque anni l’era Thohir, l’Inter passa ufficialmente nelle mani di Steven Zhang. Il rampollo di Jindong Zhang è stato eletto ufficialmente presidente del club nerazzurro in seguito all’assemblea dei soci svolta oggi, diventando così il più giovane numero uno dell’era ...

Inter-Marotta - accordo nella notte : adesso può nascere una squadra fortissima [FOTO] : 1/14 ...

Lazio - è un momento entusiasmante : adesso l’Inter - c’è qualcosa da vendicare… : E’ andata in scena una partita importante valida per l’Europa League, prestazione convincente della Lazio che ha ottenuto tre punti preziosissimi sul campo del Marsiglia. Prova di forza per la squadra di Simone Inzaghi che ha sbancato un campo difficilissimo dimostrando di essere pronta per provare ad arrivare fino in fondo. Le seconde ‘linee’ non hanno mai demeritato, oggi buona prestazione di Caicedo, autore del ...

L’Inter torna in corsa per lo scudetto - vittoria meritata contro il Milan : la Juventus adesso deve guardarsi alle spalle - è un momento di grazia per la squadra di Spalletti : Si è conclusa una giornata importante valida per il campionato di Serie A, in serata è andata in scena la partita tra Inter e Milan, un derby sentitissimo e che ha visto la vittoria della squadra di Luciano Spalletti per 1-0. La gara si apre con il consueto spettacolo delle coreografie, sfottò da parte delle tifoserie. E’ andata in scena una partita molto importante per la Champions League o… forse qualcosa in più. Sì perchè il ...

Inter - Icardi trascina la squadra dopo il gol nel derby : “Abbiamo stravinto - adesso continuiamo così” : Ancora una volta è il match winner del derby della Madonnina: Mauro Icardi è andato ancora in rete contro il Milan, regalando i tre punti alla sua squadra. Nel dopo gara ha analizzato il momento dell’Inter, reduce da una serie di vittorie che ha raddrizzato la stagione dei nerazzurri dopo un inizio difficile: “Peccato per l’inizio. L’ho ripetuto tante volte che con la squadra che abbiamo non lo meritavamo, però poi ...

Inter - Mauro Icardi pronto per il derby : “adesso dimostriamo chi siamo!” : Mauro Icardi pronto a duella re con Higuain nel derby tra Inter e Milan di domenica a San Siro, uno spettacolo imperdibile “Le prossime 3 gare sono difficili ma possiamo giocarcela e fare grandi prestazioni. Non so dire se ci dirà dove arriveremo, ma se vinceremo potremo andare avanti nel migliore dei modi“. E’ quanto ha affermato l’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, in vista del derby, la prima di un ...

Trapianto di faccia - dramma rigetto : adesso serve un nuovo donatore per un altro Intervento : Purtroppo l'entusiasmo iniziale ha lasciato spazio a una certa delusione. All'ospedale Sant'Andrea e negli ambienti sanitari aleggia la tristezza per le conseguenze del primo Trapianto di faccia ...

Aveva ragione Spalletti : adesso l'Inter ha un cuore diverso : adesso l'Inter corre su altri binari, spinti da nuove gambe e un nuovo cuore. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Aveva ragione Spalletti alla vigilia: queste due vittorie, sono molto più di due vittorie. Possono dare la spinta per ripartire con passo nuovo in una stagione ambiziosa e per recuperare l'...

Champions League - le quote adesso ‘premiano’ l’Inter in chiave passaggio del turno : Inter vittorioso alla prima uscita in Champions League contro i rivali del Tottenham, il girone si mette bene per i nerazzurri L’esordio è stato ‘pazzo’, proprio come la nomea dell’Inter: i nerazzurri hanno celebrato il loro ritorno in Champions con una rimonta mozzafiato, ribaltando la partita con il Tottenham nei minuti finali. Dopo il 2-1 a San Siro la squadra di Spalletti fa un passo avanti verso la ...

Diletta Leotta : “Volevo diventare Miss Italia - ma i giudici mi scartarono - adesso conduco il concorso” Ecco la sua Intervista : Da aspirante Miss Italia a conduttrice del concorso da cui anni fa venne scartata: questo il destino di Diletta Leotta, presentatrice della serata finale che decreterà la più bella d’Italia il prossimo 17 settembre su La7. “Nel 2009 non ero ancora maggiorenne. Scelsi di partecipare alle selezioni di Miss Italia perché, come molte ragazze della mia età, pensavo che potesse trasformarsi in un trampolino di lancio, una prima occasione ...