Infortunio Caldara | pessime notizie per il Milan | tutti i dettagli

sportfair

: @Novastadio Serviva il centravanti vero, e lo scambio ha permesso di realizzarlo. Poi purtroppo, c’è l’infortunio d… - MarcoCbr600 : @Novastadio Serviva il centravanti vero, e lo scambio ha permesso di realizzarlo. Poi purtroppo, c’è l’infortunio d… - UgoBaroni : Milan-Sampdoria, infortunio Caldara: le ultime sulle condizioni del giocatore rossonero - spaziocalcio : #Milan, dopo la vittoria sulla #Sampdoria brutte notizie per Mattia #Caldara: nuovo infortunio, sarà costretto a un… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018), Gennaro Gattuso ha dato le ultimein merito alle condizioni del difensore,non confortanti– “starà fuori due mesi per il problema al polpaccio“. Questo l’annuncio in conferenza stampa che sporca una bella serata in casa. Dopo la vittoria dei rossoneri contro la Sampdoria, mostrando un ottimo carattere rimontando dal 2-1 per i doriani, mister Gattuso si è presentato in conferenza stampa dando la brutta novità in merito alle condizioni del difensore giunto alin estate, ma ancora oggetto misterioso per i rossoneri. Ancora un problema fisico dunque perche starà fuori sino al nuovo anno, saltando di fatto l’intero girone d’andata.L'articoloper ilSPORTFAIR.