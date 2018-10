Influenza | arriva la pillola che uccide il virus in 24 ore | come ti fa guarire

Arriva l’Influenza - e i maschi «soffrono» di più : Con l’arrivo del maltempo e bruschi sbalzi di temperatura comincia anche la stagione dell’influenza. Andrà da novembre 2018 a marzo 2019 e dovrebbe essere di media intensità, considerando i rilevamenti epidemiologici in Nuova Zelanda e Australia, dove si è appena conclusa. Si ipotizza che saranno circa 5 milioni i casi di contagio da influenza in Italia, ai quali andranno ad aggiungersi altre situazioni di disturbo causati dai 262 ...

Influenza : non è ancora arrivata ma 200mila italiani sono stati colpiti da virus simili : Non si può parlare ancora di Influenza, ma in questi ultimi giorni l'abbassamento delle temperature indotto dall'arrivo del maltempo in molte delle nostre regioni, senza dubbio ha favorito la circolazione di virus simili a quelli che sono causa dell'Influenza vera e propria. In particolare stando alle stime, sarebbero già circa 200mila gli italiani costretti a letto con i sintomi tipici dell'Influenza, ovvero mal di gola, tosse, febbre e ...

Vaccini : a Verona arrivati in farmacia quelli contro l'Influenza (2) : (AdnKronos) - "La vaccinazione è l’arma più efficace contro il virus per tutti i soggetti di qualsiasi età (salvo precise indicazioni mediche). Vaccinarsi significa interrompere il contagio per se stessi, ma anche fungere da “barriera” per gli altri, colleghi, amici e parenti soprattutto se si tratt