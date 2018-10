Indonesia | precipita aereo con 188 passeggeri

Indonesia - precipitato dopo il decollo Boeing 737 con 188 persone a bordo - : L'aereo passeggeri Boeing 737 della compagnia Lion Air è precipitato in mare appena dopo il decollo dall'aeroporto di Giacarta, segnala la Reuters con riferimento ai servizi di soccorso Indonesiani. L'...

Indonesia - aereo precipita in mare poco dopo il decollo : a bordo 188 persone : Un aereo della compagnia Lion Air si è schiantato in mare in Indonesia pochi minuti dopo la partenza da Giacarla. A bordo c'erano 188 persone: 181 passeggeri tra cui tre bambini e sette membri dell'equipaggio. Secondo il sito di monitoraggio aereo Flightradar24 il Boeing 737 Max 8 era nuovo ed era stato utilizzato solo per un paio di mesi.Continua a leggere