Indonesia. Persi contatti con aereo

Terremoto e tsunami in Indonesia - sospese le ricerche dei dispersi - : Lo hanno comunicato le autorità nazionali anche se mancano all'appello ancora 5mila persone. Fra queste ci sarebbero almeno 1500 bambini. Per Save the Children è una situazione "straziante"

Terremoto in Indonesia - sospese le ricerche dei dispersi : “Ancora cinquemila mancano all’appello” : Le autorità Indonesiane hanno deciso di sospendere ufficialmente le ricerche dei dispersi del Terremoto e Tsunami che ha devastato l'isola di Sulawesi due settimane fa: all'appello mancano ancora cinquemila persone, oltre alle duemila vittime già recuperate. Intanto, è emergenza bambini: quasi 500mila hanno bisogno di cure primarie per sopravvivere.Continua a leggere

Indonesia - a due settimane dallo tsunami cessano le ricerche dei dispersi. Mancano all’appello ancora 5mila persone : Sono state interrotte le ricerche dei dispersi causati dal sisma e dallo tsunami che lo scorso 1° ottobre ha devastato l’isola di Sulawesi, in Indonesia, e in particolare la città di Palu, capoluogo del Sulawesi centrale. L’ultimo bollettino ufficiale parlava di 2.065 vittime e 650 dispersi. La conta dei morti, però, potrebbe raggiungere numeri molto più pesanti: alcune case, infatti, sprofondate per la liquidazione del suolo, sono ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : oggi stop alle ricerche - restano 5mila dispersi : A seguito del Terremoto e tsunami del 20 settembre, le autorità Indonesiane hanno reso noto che “l’operazione di ricerca e soccorso delle vittime si concluderà oggi“: secondo le stime ufficiali sono stati recuperati 2.045 corpi, ma vi sarebbero ancora 5mila dispersi che potrebbero essere rimasti intrappolati sotto le macerie di interi villaggi distrutti. Il governo Indonesiano aveva dichiarato in precedenza che non si sarebbero ...

Indonesia - nuovo video dello tsunami che si abbatte sulla costa : persone in fuga e case abbattute. 5mila i dispersi : Almeno 5mila persone risultano ancora disperse nelle due zone dell’isola Indonesiana di Palu più colpite dal sisma e dallo tsunami di una settimana fa. L’agenzia per i disastri in Indonesia ha spiegato che la cifra è basata su stime fornite dai governatori locali delle zone di Petobo e Balaroa, dove interi quartieri sono stati rasi al suolo. Al momento è difficile conoscere la cifra esatta considerando che le aree sono state in gran parte ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : 1.763 morti - circa 5mila dispersi nelle zone colpite : A Palu, in Indonesia, almeno 5mila persone risultano ancora disperse nelle zone più colpite dal Terremoto e dallo tsunami del 28 settembre, mentre il bilancio delle vittime è salito a 1.763. L’agenzia per i disastri ha spiegato che la cifra relativa alle persone che mancano all’appello si basa su stime fornite dai governatori locali delle zone di Petobo e Balaroa, dove interi quartieri sono stati rasi al suolo. “In base alle ...

Terremoto in Indonesia - 832 morti e decine di dispersi : sepoltura di massa. Ancora 200 persone sotto le macerie : Lo scenario è quello di una devastazione profonda. Fatto di case divelte, auto sommerse dal fango. Ma quello che è drammatico è il numero delle vittime, destinato a salire nelle prossime ore. Sono almeno 832 i morti finora accertati in Indonesia, dove l’isola di Sulawesi è stata distrutta da un violento Terremoto di magnitudo 7,5 seguito da un violento tsunami. ma i morti potrebbero essere migliaia. ...

Terremoto Indonesia : dispersi 3 francesi e un sudcoreano a Palu : Settantuno cittadini non Indonesiani erano presenti a Palu (Indonesia), quando si sono verificati il Terremoto e lo tsunami che hanno provocato la morte di almeno 832 persone (ultimo bilancio provvisorio): lo ha reso noto l’agenzia locale per la gestione dei disastri. dispersi 3 francesi e un sudcoreano: potrebbero essere stati ospiti di un hotel che è stato distrutto. Gli altri stranieri sono stati ritrovati o evacuati (si tratta di un ...