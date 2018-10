Indonesia | la vittima italiana  è Andrea Manfredi|Video 26enne | di Massa | ciclista e

Indonesia : disastro aereo - vittima italiana un giovane di Massa Carrara : Sarebbe un ventiseienne di Massa Carrara il cittadino italiano morto nell'incidente aereo avvenuto in Indonesia : Andrea Manfredi, 26 anni, ex ciclista professionista. A rivelarne l'identità è un sito ...

Aereo caduto in Indonesia : la vittima italiana è il 26enne Andrea Manfredi di Massa : Si chiamava Andrea Manfredi, 26 anni, era in vacanza a Giacarta da giorni. Era partito da Pisa il 17 ottobre per Hong Kong. Un passato da ciclista, aveva gareggiato con la Ceramica Flaminia, prima di creare l'azienda Sportek.Continua a leggere