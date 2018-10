Indonesia | aereo con 190 persone a bordo precipita in mare

Indonesia - AEREO CADUTO IN MARE DOPO DECOLLO : 188 A BORDO/ Ultime notizie - velivolo Lion Air era nuovo : INDONESIA, AEREO CADUTO in MARE DOPO DECOLLO: 188 a BORDO. La tv del Paese asiatico ha mostrato le immagini di una larga chiazza di benzina e detriti: il velivolo era nuovo.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 06:46:00 GMT)

Tragico incidente in Indonesia : si schianta aereo di linea - 190 persone a bordo [GALLERY] : 1/9 ...

Indonesia. Aereo caduto : in mare detriti : 05.21 L'agenzia indonesiana per la gestione dei disastri BNPB ha pubblicato su Twitter foto di detriti tra cui smarttphone, libri, borse e parti della fusoliera dell'Aereo raccolti dalle navi di ricerca e soccorso che si sono riversate nell'area. La BNPB ha specificato che sul volo c'erano 181 passeggeri, tra cui tre bambini, e 7 membri dell'equipaggio. La tv indonesiana trasmette immagini di una chiazza di una lunga chiazza di benzina e di ...

Indonesia. Persi contatti con un aereo : 04.12 La compagnia indonesiana Lion Air ha comunicato di aver perso i contatti con un aereo passeggeri partito da Giacarta verso un'isola al largo di Sumatra. Il Boeing 737-800era decollato alle 6:20 circa ora locale (00:20 in italia). Abbiamo "perso i contatti" e "la posizione" del velivolo "non può essere accertata", ha fatto sapere il portavoce della compagnia. Nel 2013 uno dei boeing della Lion Air mancò la pista di atterraggio a Bali, ...

Terremoto in Indonesia - il giovane eroe della torre di controllo : fa decollare l'aereo e salva i passeggeri - poi muore : Ha sacrificato la sua vita per il suo lavoro, per far decollare in sicurezza un aereo passeggeri mentre in aeroporto c'era il panico per via di un fortissimo Terremoto: accade in Indonesia, e l'eroe ...

