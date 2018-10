Incontro stampa per bilancio primi 100 giorni di attività e risultati finali operazione

Terremoto. MIBAC - mercoledì e giovedì il sottosegretario Vacca nelle zone colpite. A Spoleto alle ore 12.30 Incontro con la stampa al ... : ASI, Roma - Il sottosegretario del Ministero per i beni le attività culturali Gianluca Vacca , titolare della delega alla ricostruzione e alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico colpito ...

Dündar rinuncia Incontro stampa Erdogan : ANSA, - BERLINO, 28 SET - Il giornalista turco Can Dündar ha rinunciato a partecipare alla conferenza stampa di Angela Merkel e Recep Tayyip Erdogan. "Ho deciso di non partecipare", ha spiegato, ...