Inaugurato e dedicato a Vincenzo Donnici il nuovo laboratorio di informatica del

MotoGp - splendida iniziativa degli amici di Hayden : Inaugurato un giardino dedicato al Kentucky Kid [GALLERY] : In occasione del week-end di Misano è stato inaugurato un giardino dedicato ad Hayden, voluto e realizzato dai suoi amici Un giardino per Nicky Hayden, è questa l’iniziativa portata a termine dagli amici del pilota americano scomparso lo scorso 17 maggio 2017 in seguito ad un incidente stradale. Ieri l’inaugurazione, un giorno non casuale perché antecedente al week-end che conduce al Gp di San Marino e della Riviera di ...