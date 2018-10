In una fontana chiusa il segreto del bene che vogliamo

Secondo Fontana la cannabis light non esiste : “Con 20/30 grammi si può fare una canna normale” : Il ministro per la famiglia e le disabilità Lorenzo Fontana è intervenuto a San Patrignano durante la seconda giornata del WeFree Days. Oltre a ribadire la sua posizione e la sua lotta alle droghe, ha parlato della ricerca condotta dal dottor Serpelloni, capo del Dipartimento delle politiche antidroga, che dimostra come con 20/30 grammi di cannabis light si possa raggiungere un principio attivo alterante. Peccato che una sola canna prodotta con ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Arianna Fontana : “Non gareggerò - ma vorrei un ruolo organizzativo. Sorpresa dalla doppia sede - avrei preferito una designazione unica” : Ieri è stata ufficializzata dal Cio la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026. La rassegna a cinque cerchi tornerebbe nel nostro paese dopo quella di Torino 2006, in cui fu protagonista l’allora 15enne Arianna Fontana, che conquistò la medaglia di bronzo nella staffetta dello short track, diventando così la più giovane medagliata azzurra delle Olimpiadi Invernali. Nel 2026 Fontana avrà 35 anni e, in un’intervista alla ...

Alpini : Fontana - Lombardia al lavoro per adunata del 2019 : Milano, 5 ott. (AdnKronos) - "Con gli Alpini ho sempre avuto un rapporto speciale, mio papà aveva sul cappello una penna bianca e quando ero sindaco di Varese mi hanno sempre dato una mano nei momenti di difficolta' e hanno allietato molte occasioni con la loro allegria". Lo scrive su Facebook il pr

Olimpiadi - Zaia : 'una mossa a tenaglia - Fontana e Sala sono d'accordo' : 'Cosa succede adesso che l'Olimpiade a tre è finita? Si continua a due, io non rinuncio. Qui in Veneto si dice: duri i banchi'. Durante la Serenissima, quello era l'ordine impartito ai rematori quando ...

Tunisino si denuda in una fontana e si lava le mutande : 'È già stato espulso varie volte' : Un Tunisino di 47 anni, immigrato irregolare, sarà probabilmente espulso dal Paese per aver dato "spettacolo" quest'oggi in centro a Matera: l'uomo si è infatti denudato per fare il bagno nella storica fontana Ferdinandea, nella centralissima piazza Vittorio Veneto, approfittando inoltre dell'occasione per lavare anche la sua biancheria intima. La segnalazione di un cittadino al 113 ha fatto scattare l'intervento della Polizia.--Gli agenti sono ...

Bagni nella Barcaccia e a Fontana di Trevi - multe per due turisti inglesi e una tedesca : Non c'è pace per le fontane monumentali di Roma e complice la nuova ondata di caldo, altri turisti sono stati fermati dalla polizia locale nel weekend a Roma. Inizialmente è toccato a una turista ...

Fontana di Trevi : tuffo sincro misto all'indietro di una coppia americana Scatta multa di 900 euro : Mancava solo la giuria con le palette, indispensabile per giudicare l'incredibile tuffo 'sincro' misto all'indietro effettuato da una coppia a Fontana di Trevi. Che ne ha viste tante e tante altre ...

Roma - ancora bagni nella fontana di Trevi : multa da 900 euro per una coppia di turisti : Il tuffo nella celebre fontana della Capitale è costato caro a due turisti statunitensi. In precedenza era stato fermato e...

Fontana di Trevi : tuffo 'sincro' misto all'indietro di una coppia americana. Multa di 900 euro : Mancava solo la giuria con le palette, indispensabile per giudicare l'incredibile tuffo 'sincro' misto all'indietro effettuato da una coppia a Fontana di Trevi. Che ne ha viste tante e tante altre ...

Fontana di Trevi - tuffo sincro misto all'indietro di una coppia americana : multa di 900 euro : Mancava solo la giuria con le palette, indispensabile per giudicare l'incredibile tuffo 'sincro' misto all'indietro effettuato da una coppia a Fontana di Trevi. Che ne ha viste tante e tante altre ...

Nuovo sfregio a Roma : danneggiata una fontana di Villa Borghese : L'ennesimo sfregio a Roma. Alla sua memoria, alla sua arte immortale e alla sua cultura. Dopo lo squallido siparietto di alcuni turisti che si sono denudati nella fontana dell'Altare della Patria, ignoti hanno danneggiato una parte della copia del mascherone che decora il Sarcofago di Villa Borghese. La parte staccata è stata, fortunatamente, ritrovata dagli uomini della polizia locale e sarà ora cura della Sovrintendenza capitolina ricollocarla ...

Salvini non ha gradito il video dei turisti nudi in una fontana di Roma : 'Saprò io come educarvi' : 'Saprò io come 'educare' questi idioti se verranno presi, l'Italia non è il bagno di casa loro!'. Lo scrive il leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini su Facebook, a proposito dei ...