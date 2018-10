In Italia c’è tanto da fare sul fronte della manutenzione ascensori

Ginnastica - le squadre qualificate ai Mondiali 2019 : c’è l’Italia - a Stoccarda si lotta per qualificarsi alle Olimpiadi 2020! : Le qualifiche dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica hanno definito anche quali saranno le squadre che parteciperanno ai Mondiali 2019, in programma tra dodici mesi a Stoccarda. Le migliori 24 formazioni dell’attuale rassegna iridata hanno staccato il pass per la Germania dove verranno messi in palio 9 posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: finiranno nelle mani delle migliori nove Nazionali che non si saranno già qualificate per i ...

Desirée - i killer : «Meglio lei morta che noi in carcere». C’erano anche un Italiano e una ragazza che la rivestì : Il ruolo del ricercato italiano: avrebbe portato le pasticche per stordirla. Il gip nell’ordinanza: «Fu portata a uno stato di completa incoscienza e ridotta a mero oggetto di soddisfazione sessuale». Una testimone: «L’ho vista, era nuda. L’ho rivestita e l’abbiamo spostata sotto una coperta»

Altan firma il primo cartone animato sulle famiglie arcobaleno. C’è speranza anche per l’Italia : Una notizia importantissima per il nostro Paese, ancora molto timido e impreparato a immaginare formazioni familiari che si discostino da quelle tradizionali monoparentali, ossia formate da padre, madre e figli. La storia racconta di un piccolo uovo con le gambe che, volendo sapere che cos’è una famiglia, gira per il mondo conoscendo piccoli pinguini cresciuti da due papà, gattini con due mamme, una famiglia monoparentale con papà ...

MotoGp Australia - qualifiche : in pole c’è sempre Marquez - Iannone primo Italiano : Ha appena vinto il titolo mondiale, ma ancora non si ferma. Marc Marquez scatterà dalla pole anche nel Gran Premio di Australia, terz’ultima prova della MotoGp. Per lo spagnolo si tratta della sesta pole stagionale, la quinta consecutiva. Sul circuito di Phillip Island, bagnato da una leggera pioggia, con la sua Honda ha fermato il cronometro a 1’29.199, precedendo di ben 310 millesimi il connazionale della Yamaha Maverick Vinales e ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : tutti i qualificati alle Finali per le medaglie. C’è l’Italia con Lodadio! : All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si sono concluse le qualificazioni maschili dei Mondiali 2108 di Ginnastica artistica. Di seguito tutti i qualificati alle varie Finali (squadre, all-around, specialità). CONCORSO A SQUADRE: NAZIONE PUNTEGGIO Russia 258.402 Cina 257.836 Giappone 253.312 USA 250.362 Gran Bretagna 249.836 Brasile 246.961 Paesi Bassi 245.663 Svizzera 245.186 CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE ...

Cosa c’è nel piano di investimenti di Whirlpool in Italia : Lo showroom di Whirlpool (foto: Luca Zorloni) Il tavolo aperto tra i sindacati, il governo Italiano e l’azienda di elettrodomestici Whirlpool si è chiuso ieri con l’impegno della compagnia statunitense a varare un nuovo piano industriale per la produzione in Italia nel triennio 2019-2021. L’accordo è stato sottoscritto dal ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, alla presenza dell’amministratore delegato di Whirlpool Italia, Davide ...

Terremoto 6.8 in Grecia - trema tutto Sud Italia. Ingv : “C’è l’allerta tsunami” : Il sisma, registrato alle 00:54 ad una profondità di 10 km. Diramata l'allerta tsunami, possibili variazioni del livello del mare fino a un metro. Il centro nazionale terremoti avverte che per Basilicata, Puglia, Sicilia (Ionio) l'allerta è "arancio".Continua a leggere

Migranti - in Italia non c’è nessuna invasione : gli stranieri sono l’8 - 5% della popolazione : In Italia ci sono circa 5 milioni di stranieri residenti, l'8,5% della popolazione. Di fatto, l'Italia non è il Paese con il più alto numero di immigrati, anzi: nel 2018 gli sbarchi dal Mediterraneo sono diminuiti del 90%. I dati dimostrano che la percentuale non ha subito grosse variazioni dal 2013, se non per l'incidenza sulla popolazione dovuta all'invecchiamento degli Italiani e alla diminuzione delle nascite.Continua a leggere

Immigrazione in Italia - 5 numeri dimostrano che non c’è nessuna invasione : (Foto: Getty Images) Il Dossier statistico 2018 sull’Immigrazione, giunto alla 28esima edizione, disegna una realtà discostata dal pensiero comune. L’Italia non è terra di invasioni e il fenomeno dell’Immigrazione nel senso più ampio del termine è entrato in modo distorto nel dibattito pubblico (a contribuire ai malintesi di recente è stato anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte davanti alla stampa estera, vantando un primato di ...

Manovra - Bersani : “Va aggiustata o andiamo contro un muro. Gesto di Ciocca? C’e’ da vergognarsi di essere Italiani” : “Il Gesto dell’europarlamentare Ciocca con la sua scarpa sugli appunti di Moscovici? C’è da vergognarsi di essere italiani. E’ una vergogna, uno scandalo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, intervistato da Lanfranco Palazzolo. L’ex ministro analizza la Manovra del governo M5s-Lega: “Il governo italiano qualche gorno fa ha mandato una letterina alla Ue, dicendo che ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : da dove vengono gli azzurri? C’è tutta l’Italia a Doha - la provenienza geografica delle squadre : Dal Piemonte alla Sicilia, c’è un po’ tutta l’Italia ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Le nostre Nazionali sono un po’ la rappresentanza di tutto il Bel Paese da Nord a Sud, gli azzurri sono pronti per regalarci delle belle prestazioni all’Aspire Dome in una rassegna iridata che si preannuncia di altissimo livello e altamente competitiva con il ...

Ezio Mauro : «Vi spiego perché in Italia c’è razzismo» : Sono tornati a mangiare insieme ai loro compagni grazie a una colletta spontanea di oltre 60 mila euro: i bambini di Lodi, esclusi dalla mensa per l’impossibilità dei loro genitori di pagare la retta «ridotta» – dovevano reperire nei Paesi di origine e tradurre dei documenti sui redditi difficilmente ottenibili –, «sono solo l’ultimo caso di discriminazione nel nostro Paese». Ezio Mauro, giornalista, 70 anni il 24 ottobre, ha appena pubblicato ...

Volley - Miriam Sylla : “Razzismo? C’è stato - ora non mi interessa. Peccato non aver vinto i Mondiali - ma il rientro in Italia…” : Miriam Sylla è stata una delle grandi protagoniste ai Mondiali 2018 di Volley femminile dove l’Italia ha conquistato la medaglia d’argento al termine di una grande cavalcata che si è infranta soltanto contro la Serbia nella finale di Yokohama. La schiacciatrice ha raccontato la sua storia durante la trasmissione “Circo Massimo” a Radio Capitale: “Maria vide mio padre per strada, d’inverno, lo invitò a salire. Lui cominciò ...