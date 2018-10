In Europa nasce una 'mini Luna' per preparare la colonizzazione del satellite : Una piccola Luna sta nascendo sulla Terra: è una 'copia' in tutto e per tutto analoga al satellite naturale del nostro pianeta e si sta realizzando in una base in Germania. L'obiettivo è creare le condizioni idonee per addestrare astronauti in vista di un futuro prossimo, il 2025 quando sono previsti i primi 'sbarchi' sulla Luna vera. Moon Village, la Luna è di casa in Germania Tra pochi anni una colonia di astronauti abiterà stabilmente sul ...

Salvini e Le Pen uniti insieme per la rivoluzione in Europa - nasce il “Fronte della Libertà” : Salvini e Le Pen a Roma fanno nascere il Fronte della Libertà. I leader populisti guardano alle elezioni europee di maggio, quando “la rivoluzione del buonsenso arriverà in tutta Europa” Salvini e Le Pen insieme, sarà un “momento storico”, promette la leader della destra francese: “Emergerà un’Europa delle nazioni, e riusciremo a portare in Europa nuovi valori, come quello della democrazia e del pacifismo, contro la mondializzazione e la ...

“Un club di Stati sovrani in Europa. Così nasce l’internazionale populista” : Il quartier generale dell’internazionale populista è una lussuosa villa con i mattoncini rossi immersa nel verde a dieci chilometri dal centro di Bruxelles. Per raggiungerla bisogna lasciarsi alle spalle i palazzi del quartiere europeo e spingersi in direzione Sud-Est, verso Watermael-Boitsfort. Il più ricco dei 19 comuni che formano la regione di ...

"Ora il Pd si sciolga per far nascere la lista Nuova Europa". L'appello di Massimo Cacciari : «La sinistra è salita sull’Acropoli. Ora bisogna scendere». E per battere i nazionalisti alle elezioni del 2019 occorre rompere ?con il passato. Perché la vecchia Ue è finita ?per i suoi tradimenti. La proposta del filosofo

Ora il Pd si sciolga per far nascere la lista Nuova Europa. L'appello di Massimo Cacciari : In alcune università si stanno preparando momenti di dibattito, nel mondo cattolico si sono mosse le Acli, a livello europeo Etienne Balibar sta preparando qualcosa di analogo per la Francia. È un ...