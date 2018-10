In Brasile la democrazia è stata sconfitta alle urne

Brasile : Haddad promette che difenderà la democrazia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

"Il futuro del Brasile nelle mani delle donne. Lula martire di una democrazia sequestrata" : Imparare dal Brasile. Dalla resistenza popolare messa in atto da una destra "trumpista" che vuole azzerare le conquiste sociali attuate da una sinistra che vede il suo leader più autorevole, l'ex presidente Lula, rinchiuso in carcere con una condanna a 12 anni dopo un processo-farsa. Imparare dallo straordinario movimento di donne che, sabato scorso, a riempito le piazze delle più importanti città del Brasile, per dire "No" ...