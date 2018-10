Il Segreto anticipazioni | ADELA minacciata Da chi?

tvsoap

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Pericolo in arrivo per la maestra(Ruth Llopis) nei prossimi mesi de Il: la moglie di Carmelo Leal (Raul Peña) inizierà infatti a ricevere dei messaggi anonimi contenenti delle minacce, ma inizialmente sottovaluterà il problema. Andiamo quindi con calma per capire meglio come verrà introdotta questa storyline… Lesegnalano che, durante i preparativi della nozze tra Severo Santacruz (co Garcia) e Irene Campuzano (Rebeca Sala),riceverà dei bigliettini provenienti da un non precisato mittente; l’insegnante, pur essendo preoccupata dal tono minaccioso usato dallo sconosciuto, non vorrà confidarsi con nessuno circa quello che le sta succedendo ma Irene noterà il suo nervosismo e la spingerà a raccontarle tutta la verità… Sottolineando che era già statanel periodo in cui era sposata con Leonidas Talavera (Manolo Santos),inviterà ...