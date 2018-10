Il relitto dell' Almerian | convegno al Palazzo di Palma di Montechiaro

Mar Nero - scoperto il relitto della “nave di Ulisse” : “Ha 2400 anni ed è la più antica del mondo ritrovata finora” : Il relitto della “nave di Ulisse“, come è già stata ribattezzato, è adagiato sui fondali del Mar Nero da 2400 anni , praticamente intatto, e secondo gli storici potrebbe essere la nave più antica del mondo mai ritrovata . L’imbarcazione è lunga 23 metri e secondo gli storici è molto simile alla nave del mitico eroe greco Ulisse raffigurata su un antico vaso, da qui il nome. Il reperto, individuato a circa 2000 metri sotto il ...

Napoli : rimosso il relitto della Motonave “Sassari Primo” dalla rada del porto di Baia : Il relitto della Motonave Sassari primo, incagliata nella rada del porto di Baia da oltre 33 anni, è stato finalmente rimosso . Il porto di Baia è stato interessato fino al 2005 dalla presenza di altri quattro relitti di navi abbandonate, oltre a quello del “Sassari Primo” , che costituivano un serio pericolo, sia per la sicurezza della navigazione portuale, sia per l’ambiente marino. Peraltro, l’intero specchio acqueo del porto di Baia , ...

Archeologia : i ricercatori sono vicini a trovare il relitto dell’Endeavour - la nave che portò il Capitano Cook in Australia nel 1770 : I ricercatori stanno analizzando un relitto a largo della costa del Rhode Island che potrebbe essere la nave utilizzata dal Capitano James Cook, esploratore del XVIII secolo, per solcare i mari del mondo. Il relitto è stato identificato dal Rhode Island Marine Archaeology Project, che guida le ricerche, e dall’Australian National Maritime Museum. È uno dei 13 relitti noti per essere stati nel porto vicino Newport, Rhode Island. Gli archeologi si ...