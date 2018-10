Il proprietario del Leicester City è morto nell’incidente in elicottero di sabato sera

Dramma Leicester - precipita elicottero del proprietario : L'elicottero sul quale viaggiava il proprietario del Leicester, Vichai Srivaddhanaprab, si è schiantato nel parcheggio dello stadio. Era da poco finita la partita contro il West Ham, quando il ...

Disastro a Leicester : l'elicottero del proprietario del club precipita ed esplode fuori dallo stadio | Video : Dramma in casa Leicester. Un elicottero di proprietà del patron del club di calcio inglese, il thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, è precipitato mentre era in fase di decollo vicino allo stadio delle Foxes, subito evacuato, dopo il match di Premier League contro il West Ham

Il rapper canadese Drake ora è co-proprietario della società eSport 100 Thieves : Come riporta Gamespot, il rapper canadese Drake, che ha fatto scalpore all'inizio di quest'anno quando ha trasmesso in streaming Fortnite insieme a Ninja, sta ora investendo nel gaming in un modo molto più "aggressivo".Drake, insieme al magnate dell'intrattenimento Scooter Braun, ha investito una quantità non dichiarata di denaro nel marchio eSports "100 Thieves". La società è stata fondata dall'ex giocatore professionista Matthew "Nadeshot" ...

Ritirato il passaporto di mister Li : troppi debiti per l'ex proprietario del Milan : Ritiro del passaporto e chiusura delle linee di credito per Yonghong Li, ex proprietario del Milan. La notizia proveniente dalla Cina ha fatto subito il giro del mondo rimbalzando anche in Italia. Secondo quanto riportato dal portale 'Sohu Finance', il Tribunale di Hubei ha, infatti, emesso un provvedimento restrittivo verso l'imprenditore cinese con il ritiro ...

Un tribunale cinese ha ordinato la confisca del passaporto a Yonghong Li - ex proprietario del Milan : Il tribunale della provincia di Hubei ha ordinato la confisca del passaporto cinese all’investitore Yonghong Li, proprietario e presidente del Milan fino allo scorso luglio, mese in cui perse le sue quote di maggioranza per gravi inadempienze fiscali. A Yonghong The post Un tribunale cinese ha ordinato la confisca del passaporto a Yonghong Li, ex proprietario del Milan appeared first on Il Post.

Berlusconi torna nel calcio : è il nuovo proprietario del Monza : Diciassette mesi dopo aver lasciato il Milan Silvio Berlusconi torna nel calcio. L'ex cavaliere, attraverso Fininvest, è il nuovo proprietario del Monza. Ad annunciarlo è stata l'azienda presieduta da ...

Versace in vendita per 2 miliardi - a breve il nome del nuovo proprietario. In pole Michael Kors : A tenere banco la fine della settimana della Moda è la notizia che Versace passerà nelle mani degli americani . Uno dei più importanti marchi di moda italiani annuncerà martedì 25 settembre il nome ...

Versace - attesa per il nome del nuovo proprietario. In pole c’è Michael Kors : Versace, uno dei più importanti marchi di moda italiani, potrebbe diventare a stelle e strisce. Martedì 25 settembre – salvo dietrofront dell’ultim’ora – è atteso l’annuncio del nuovo proprietario della maison e in corsa sono rimasti solo gruppi americani. Le stime sul valore del marchio, infatti, hanno scoraggiato la francese Kering. In pole position, secondo la rivista WDD, adesso c’è Michael Kors, la maison ...