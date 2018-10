Il neo fascismo europeo e il buonismo demente

neofascismo - il Parlamento Ue approva risoluzione per mettere al bando i gruppi estremisti. Citata anche Casapound : Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che invita gli Stati membri a mettere al bando i gruppi neofascisti e neonazisti, citando anche Casapound. L’atto dell’assemblea di Bruxelles, che non ha valore vincolante, è stato approvato con 355 voti favorevoli, 90 contrari e 39 astensioni. Nel testo si ricordano gli omicidi e le violenze compiute dai militanti di estrema destra negli Stati dell’Unione: l’attacco ...