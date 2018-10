Il navigatore Matteo Miceli diventa ‘lacustre’ alla Conottieri Garda

sportfair

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Sabato 3 novembreospite della sede storica della Canottieriin Salò per parlare del libro ‘Tre capi non bastano’ Iloceanicoapproda sul lago di. L’appuntamento è per Sabato 3 novembre quandosarà ospite della sede storica della Canottieriin Salò (dalle 17.30 nella sala dei Trofei). L’Oceano nel sangue, le sue sfide infinite, la sua ultima avventura, la la Roma Ocean World, raccolta in un suo libro, le cui emozioni saranno raccontate durante questo incontro. “Tre capi non bastano” è il titolo del lavoro letterario, la sua seconda esperienza come scrittore dopo “L’Oceano a mani nude” pubblicato nel 2008. I tre capi sono i passaggi obbligati per ogni vero solitario. Il 12 Dicembre 2014 ha doppiato Capo di Buona Speranza (in Sud Africa), il 5 Gennaio 2015, Capo ...