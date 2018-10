Il memoriale per il proprietario del Leicester City

Il nuovo Ponte-memoriale secondo Renzo Piano - 43 vele di luce per le 43 vittime : Renzo Piano lo ha immaginato capace di rievocare il ricordo di chi non c'è più. Con 43 pali di illuminazione per le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. L'architetto e senatore a vita ha presentato la sua "idea di Ponte" alla Regione, "è soltanto l'inizio" ha detto lui presentandola al governatore Giovanni Toti e al sindaco di Genova Marco Bucci. Nello schizzo Levante e Pontente sono collegate da una striscia ...