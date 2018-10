Il maltempo sferza l' Italia Allagamenti e scuole chiuse

Il maltempo sferza l'Italia - TUTTI I VIDEO : Da Monza a Enna passando per Roma il maltempo sferza l'Italia. Ecco tutte le immagini. STRADE IMBIANCATE PER LA GRANDINE A ROMA NUBIFRAGIO NELL'ENNESE, PIAZZA ARMERINA ALLAGATA TROMBA D'ARIA A MILANO ...

maltempo - i nubifragi sferzano il Sud - A Lamezia trovati morti mamma e un figlio - ancora disperso il fratellino : ancora disperso il bambino di due anni - Della donna e dei suoi due bambini non si avevano più notizie dalla tarda serata di giovedì 4 ottobre. Era stato il marito a dare notizia della scomparsa ...

maltempo - i nubifragi sferzano il Sud : trovati morti mamma e un figlio. Ancora disperso il fratellino : Ancora disperso il bambino di due anni - Della donna e dei suoi due bambini non si avevano più notizie dalla tarda serata di giovedì 4 ottobre. Era stato il marito a dare notizia della scomparsa ...

maltempo - i nubifragi sferzano il Sud Morti una madre e i due figli a Lamezia : La donna e uno dei figli sono stati ritrovati nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Un volo diretto a Lamezia Terme è stato dirottato a Bari per il Maltempo che ha colpito la Calabria.

maltempo - i nubifragi sferzano il Sud Dispersa una madre e due figli a Lamezia : Un volo diretto a Lamezia Terme è stato dirottato a Bari per il Maltempo che ha colpito la Calabria. Lotta contro il tempo per trovare la donna e i figli sorpresi in auto nella zona di San Pietro lametino,

Il maltempo sferza la Sicilia : piogge e allagamenti a Palermo - disagi anche a Catania : Inizio Ottobre di forte maltempo al Sud Italia, in particolare in Sicilia dove, dopo la pioggia caduta abbondantemente a Palermo, sono diversi i disagi per le strade che in molti punti della città si sono allagate, come nei pressi dei sottopassi, a partire da piazzale Einstein, fino alla via Ugo La Malfa. Chiusa al traffico l’area del sottopasso “Guarnaschelli”, a Brancaccio, dove sono presenti due pattuglie della polizia ...

maltempo - la tempesta Alì sferza Regno Unito e Irlanda : venti a 143 km/h - blackout e voli cancellati [GALLERY] : 1/18 ...

maltempo - i tifoni Soulik e Cimaron si indeboliscono dopo aver sferzato Corea del Sud e Giappone : danni - crolli e vittime [FOTO] : 1/11 Tifone Cimaron, Giappone ...