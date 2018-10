Il maltempo in Italia e il futuro della Cdu Di cosa parlare stasera a cena

Il maltempo flagella l'Italia - 2 morti e un disperso : Roma, 29 ott., askanews, - E' di due morti e un disperso il bilancio provvisorio della forte ondata di maltempo che oggi sta interessando tutta l'Italia. Temporali e forte vento stanno creando seri ...

Da Nord a Sud : l'Italia finisce travolta dal maltempo | I video dai social : danni da La Spezia a Roma : Nella città ligure una tromba d'aria ha provocato la caduta di container in mare; alberi a terra e forte vento in tutta Italia.

Meteo - è allerta maltempo in tutta Italia : quattro morti : La morsa del maltempo non sembra lasciare il Paese e in tutta Italia è allerta Meteo.Piogge torrenziali, allagamenti e venti forti hanno bloccato moltissime città e già da ieri i Meteorologi avevano previsto l'intensità del maltempo che avrebbe investito la penisola.Dopo la richiesta di ieri del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del ...

maltempo in tutta Italia : tre morti nel Lazio e uno a Napoli : Cronaca Maltempo, codice rosso per vento e pioggia. Allarme per Seveso e Lambro, frane nel bergamasco di FRANCO VANNI

maltempo - Italia in ginocchio al Centro e al Nord. Alberi abbattuti dalle raffiche di vento : quattro morti : Nubifragi, burrasca e un’allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Due morti sono stati accertati a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi dal crollo di un albero sul tetto della propria Smart. ...

Allerta - Italia nella morsa del maltempo : I talia flagellata dal maltempo da Nord a Sud . Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, ...

maltempo - pioggia e vento su tutta l’Italia : “E’ stato di calamità per l’agricoltura” : stato di calamità per l’agricoltura con ulivi secolari sradicati, coltivazioni distrutte, campi allagati, muri crollati, trombe d’aria e grandine su aziende, serre e stalle con animali sfollati e mandrie isolate. E’ quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti sugli effetti della violenta ondata di Maltempo che sta colpendo l’Italia da nord a sud, dalla Sardegna alla Puglia, dalla Liguria al Veneto, dalla Toscana alla Sardegna, dalla ...

maltempo - cade albero sull’auto : due morti in Ciociaria. Almeno 4 i feriti in tutta Italia. Allerta rossa in 6 regioni : Nubifragi, burrasca e una Allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Due morti sono stati accertati a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi dal crollo di un albero sul tetto della propria smart. Una ...

Meteo Protezione Civile : ancora maltempo domani su parte d'Italia - ecco il bollettino dettagliato : La giornata di domani vedrà nel complesso un miglioramento delle condizioni Meteo rispetto alla giornata odierna, ma vi saranno ancora piogge e temporali specie sulle regioni tirreniche e sul...

maltempo - l’Autunno sforna violenti tornado in Italia : i precedenti più noti e il rischio attuale [VIDEO] : La fine dell’Autunno è la stagione dei tornado in Italia, soprattutto sulle parti occidentali, centrali e meridionali della penisola. Le temperature calde del Mediterraneo e una massa d’aria molto umida si combinano con profonde depressioni per produrre ambienti molto instabili. Inoltre, le depressioni sono circondate da forti correnti a getto che portano venti di forte intensità. Una ciclogenesi secondaria sul Mediterraneo settentrionale spesso ...

Il maltempo sferza l'Italia. Allagamenti e scuole chiuse : E' emergenza in molte regioni alle prese in queste ore con abbondanti precipitazioni e forti venti. Danni e problemi alla circolazione. Attenzione particolare rivolta al Veneto. Allarme rosso anche in ...

maltempo in Italia. Cosa succede - regione per regione : Il Maltempo colpisce l'Italia con acquazzoni, trombe d'aria e vento forte, fino anche a 100 chilometri all'ora, a sferzare gran parte delle regioni, dalla Liguria all'Emilia Romagna, dal Trentino Alto Adige fino alla Campania. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha accolto la richiesta di ier