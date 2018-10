Il maltempo flagella l’Italia : almeno 7 morti e decine di feriti - è ancora “allarme rosso” nelle prossime ore : Sale a 7 il bilancio delle vittime del maltempo : è morto poco fa in ospedale l’uomo che era rimasto ferito a Terracina e che si trovava nell’auto travolta da un albero. L’altra persona che era a bordo con lui è deceduta sul colpo. Una persona è morta travolta da un albero durante un forte temporale che si è abbattuto in serata a Feltre (Belluno). Ha perso la vita un ventenne a Napoli, un’anziana nel Savonese e tre persone ...

maltempo Sardegna - alberi caduti - autobus bloccato - capannone scoperchiato : parte dell’isola flagellata dal vento : Il forte vento di scirocco, con raffiche a 80 chilometri all’ora, sta creando disagi nel territorio a cavallo delle province di Nuoro e Oristano. Gli alberi abbattuti dal vento stanno ostruendo il passaggio nelle strada di collegamento tra i diversi centri dell’interno della Sardegna . Nella strada che va da Macomer a Santu Lussurgiu un albero in mezzo alla carreggiata ha fatto bloccare un pullman ed e’ in corso ...

L'Italia flagellata dal maltempo : allerta rossa in Veneto e Friuli. Scuole chiuse a Roma : allerta della Protezione civile per un'ondata di maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche, che lunedì raggiungerà l'apice. allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del Piave in Veneto e ...