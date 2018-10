Il maltempo fa paura | morti e feriti | cronaca di un lunedì da incubo

maltempo - la piena del Brenta fa paura : 150 persone evacuate nel padovano : Situazione di emergenza in Nord Italia, a cauda dell’intensificarsi del Maltempo e l’allerta per la piena del fiume Brenta. In conseguenza a ciò i sindaci di due comuni del padovano hanno optato per l’evacuazione dalle case di 150 persone, un centinaio nel comune di Piazzola sul Brenta, le restanti in quello di Campo San Martino. Una misura adottata in accordo con la Prefettura. Si tratta per la maggior parte di anziani, malati ...

maltempo - paura a Rapallo : crolla un pezzo di diga del porto turistico : Giornata di violento Maltempo che sta interessando tutta Italia, con pioggia e vento che sferzano da Nord a Sud del Paese. Un pezzo della diga del porto turistico Carlo Riva di Rapallo ha ceduto a causa della violenta mareggiata che ha colpito la costa del levante ligure. La diga era già stata danneggiata da un colpo di mare diversi anni fa ed era stata sottoposta a lavori per rinforzare la struttura. Al momento non si segnalano ...

maltempo Taranto : paura e danni a Manduria - scuole chiuse : scuole chiuse a Manduria in provincia di Taranto: lo ha disposto il Comune per verificare se il piogge e vento forte hanno causato danni alla solidità e agibilità degli edifici scolastici. le forti raffiche hanno fatto crollare la parte superiore della chiesa di San Michele Arcangelo. Si registrano anche alberi crollati, insegne instabili e crolli di altre murature con danni ad alcune auto in sosta. Vi sarebbe anche un ferito lieve, ...

maltempo Taranto - paura e danni : forti raffiche di vento a Manduria - cede timpano di una chiesa : forti raffiche di vento si sono registrate ieri sera a Manduria (Taranto): hanno provocato il cedimento del timpano della chiesa di San Michele Arcangelo, e i detriti hanno danneggiato insegne dei negozi e auto in sosta. A causa di vento e pioggia sono caduti anche una ventina di alberi di pino in piazza Giovanni XXIII e sulla via per Oria: numerosi i danni e gli interventi dei vigili del fuoco, e tanta paura per la popolazione, anche a causa di ...

maltempo - allerta e disagi. Alberi caduti a Roma - paura per il Bisagno a Genova. Scuole chiuse a Vicenza : Allerte e preoccupazione in tutta Italia a causa del Maltempo che continuerà a colpire la penisola nei prossimi giorni. Molti gli interventi dei Vigili del fuoco a Roma, dove un pino si è abbattuto su un’auto in movimento ferendo il conducente. Mareggiate e temporali in Toscana, dove è stata emessa per lunedì l’allerta rossa. In Liguria sono caduti quasi 350 millimetri di pioggia, con 300 volontari al lavoro nei comuni ...

Il maltempo fa paura - crollano pezzi di cornicione in Costiera : passante sfiorato : PIANO DI SORRENTO - paura all'incrocio tra via Carlo Amalfi e via Bagnulo, nel cuore di Piano di Sorrento. Nella tarda serata di ieri pezzi di cornicione e di intonaco si sono staccati dal muro ...

maltempo Sicilia - i racconti : “Abbiamo avuto paura di morire”. Travolti anche i mezzi dei pompieri : Automobilisti Travolti dalla furia dell’acqua. Situazione particolarmente difficile a causa dei molti allagamenti in particolare nelle zone di Catania e Siracusa. Un pensionato, si è salvato per miracolo da solo, uscendo dalla sua vettura e fuggendo via a nuoto. Regione pronta a riconoscere lo stato di calamità.Continua a leggere

maltempo - i racconti choc : 'Abbiamo avuto paura di morire'. Anziano scende dall'auto e si salva nuotando : Il Maltempo ha provocato danni e disagi , e alcuni salvataggi quasi miracolosi in Sicilia, dove il nubifragio di questa notte ha messo in ginocchio la zona: è il caso di un'automobile travolta dalla ...

maltempo Sicilia - esonda fiume nel Siracusano : auto sommerse dall’acqua - “abbiamo avuto paura di morire” : L’acqua ha sommerso diverse auto sulla SS194 Catania–Siracusa, nel territorio di Lentini, a causa dell’esondazione del fiume San Leonardo dovuta alle intense piogge della notte. Gli occupanti di un’auto, saliti sul tetto della vettura, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco, che li hanno recuperati uno alla volta dopo averli agganciati a una fune di sicurezza. Un’altra auto è stata travolta dalla violenza ...

maltempo Sardegna - il ponte crollato fa paura : Il Maltempo sta mettendo in ginocchio la Sardegna. Le devastanti precipitazioni che hanno colpito il Cagliaritano hanno reso impraticabili le strade. Alcuni torrenti sono esondati, come quello che ...

maltempo Sardegna - alluvione a Capoterra : “Abbiamo avuto paura” - aziende agricole isolate [FOTO] : 1/12 ...

maltempo Calabria - gente sui tetti : notte di paura tra Catanzaro - Crotone e Vibo : Ancora una notte di paura e Maltempo in Calabria, in particolare nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo. Dopo diverse ore di piogge torrenziali e fulmini, si registrano danni e disagi, in particolare nei Comuni di Davoli, Botricello, Sellia Marina e Cropani, investiti da acqua, detriti e fango, mentre sulla fascia tirrenica criticità si segnalano a Lamezia Terme, Pianopoli, Feroleto e San Pietro Lametino. Davoli alcuni abitanti sono saliti ...

Bomba d acqua in Calabria - tra la popolazione sconvolta 'Per la prima volta abbiamo avuto paura del maltempo la pioggia sembrava un muro' : Fango che macchia i muri delle case, affoga i filari, strozza gli ulivi. Fango venuto giù a valanghe dalle colline, che ha travolto ponti, auto, casolari. A poche ore dal nubifragio che lo ha ...

Bomba d'acqua in Calabria - tra la popolazione sconvolta : "Per la prima volta abbiamo avuto paura del maltempo : la pioggia sembrava un muro" : Ancora non si trova il figlio piccolo di Stefania Signore, trovata morta insieme al bambino più grande