Il M5s ferma l' Alta velocità La rivolta degli imprenditori

Tap - Conte “Si farà o penali”/ Ultime notizie - Di Maio conferma “20 mld di euro di sanzioni” - M5s si spacca : Tap, Conte “Si farà o penali”. Ultime notizie, il ministro del lavoro, Luigi Di Maio conferma tutto “20 miliardi di euro di sanzioni”, e il Movimento 5 Stelle si spacca. (Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 18:28:00 GMT)

Tap - M5s : no irregolarità e fermarla costa miliardi : Roma, 26 ott., askanews, - 'Stoppare la Tap ci costerebbe miliardi di euro. Inoltre tutte le verifiche disposte dal governo non hanno fatto emergere alcuna irregolarità nelle procedure di ...

Tap - da “lo blocchiamo in 15 giorni” a “fermarlo costerebbe troppo” : la giravolta del M5s sul gasdotto in Salento : “Diego De Lorenzis, l’anno prossimo vieni a fare il bagno alle Fontanelle facendo finta di niente?”. “Tony Trevisi, i tuoi studi sulla Posidonia sono nei bagni di Palazzo Chigi, va bene così?”. “Cristian Casili, hanno fatto bene a manganellarti con i sindaci? Dici che è il caso di fare qualcosa?”. Ad uno ad uno. Contestazione senza tregua. Ed è solo l’inizio. I noTap non dimenticano le promesse dei pentastellati, che fino a ...

RIFORMA PENSIONI 2019/ Oltre Quota 100 - fermata la proposta M5s sui vitalizi Ue : Oltre alla RIFORMA delle PENSIONI 2019 con Quota 100, il Movimento 5 Stelle punta a rivedere i vitalizi dei politici, non solo in Italia. In Europa è andata però male(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 12:04:00 GMT)

Rai : De Petris e Fornaro - Lega e M5s litigano su spartizione tg e l'azienda è ferma : La Rai è ferma e succube della politica e la maggioranza gialloverde, che litiga sulle poltrone, non è in grado di sbloccare la situazione perché più attenti alla spartizione dei Tg che ai contenuti. Il CdA si è riunito solo per la ...

**Abusivismo : fonti M5s - norma Ischia nota a Salvini - Lega ferma ricostruzione** : Roma, 19 ott. (AdnKronos) - Continuano a volare stracci tra M5S e Lega alla vigilia del Cdm chiamato a risolvere l'affaire condono e pace fiscale. Mentre la Lega rende noto che presenterà una norma per bloccare la sanatoria per gli abusi edilizi per le case danneggiate o crollate in seguito al terre

Gasdotto Tap - tutto pronto : M5s cede. La ministra Lezzi : 'Fermarlo costerebbe troppo' : ROMA Dopo l'Ilva, la Tap. Mesi di contorsioni, stop and go, ricorsi e manifestazioni, non sembrano riuscire a fermare il cantiere del Gasdotto che, dopo la stagione estiva, è sul punto di riaprire. ...

Caso Riace - Anpi chiede a M5s di fermare Salvini : Sul Caso Riace interviene l'Associazione Nazionale Partigiani. Si rivolge ai 5 Stelle con una lettera e chiede al Movimento di fermare Matteo Salvini, che vuole cancellare la cittadina calabrese come ...

L'associazione dei partigiani ha chiesto al M5s di fermare Salvini : Carla Nespolo, presidente dell'Associazione nazionale partigiani, lancia un appello al vicepremier Luigi Di Maio e agli eletti dei Cinque Stelle perché facciano sentire la propria voce sulla circolare con cui il Viminale ha disposto il trasferimento dei migranti accolti a Riace: "Non girate lo sguardo da un'altra parte. Fermate Salvini - è l'invito -. Almeno per decenza, in una terra bella e difficile come la ...

Riace - l’Anpi scrive al M5s : “Fermate Salvini - ditegli di combattere la mafia - non Lucano” : L'Anpi si rivolge al ministro Luigi Di Maio e al M5S affinché si attivino per far cambiare idea a Salvini sul trasferimento dei migranti di Riace: "Non girate lo sguardo da un' altra parte. Fermate Salvini. Almeno per decenza, in una terra bella e difficile come la Calabria, ricordategli che è utile perseguire mafia e n'drangheta. Non un uomo onesto come Mimmo Lucano".Continua a leggere

Riace - l’Anpi lancia un appello a M5s : “Non girate lo sguardo dall’altra parte. Fermate Salvini. Il ‘modello’ ha già vinto” : “Non girate lo sguardo dall’altra parte. Fermate Salvini“. Inizia così l’appello di Carla Nespolo, presidente dell’Associazione nazionale partigiani (Anpi), che chiede a Luigi Di Maio e agli eletti M5S di far sentire la propria voce sulla circolare con cui il Viminale ha disposto il trasferimento dei migranti accolti a Riace e la progressiva chiusura dello Sprar cittadino: “Almeno per decenza, in una terra bella e ...

Pensioni - riforma a tempo. Ma Lega e M5s fermano Tria : Il governo italiano ha bisogno di alleati, amici, piani B. Tutto e chiunque pur di rendere mansueti i mercati, acquistare credibilità, dare un volto più accettabile alla manovra, sperare che le agenzie di rating non degradino il debito. ...

Giancarlo Giorgetti - l'incontro con Mario Draghi : le voci sul piano di Salvini per fermare le follie M5s : Le follie grilline inserite in manovra rischiano di far pagare un prezzo carissimo all'Italia: le tensioni su mercato e spread stanno lì a dimostrarlo. E per quanto Matteo Salvini in pubblico difenda ...