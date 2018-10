Il lunedì della Gabanelli | quando la questione rifiuti è questione di Nord e Sud

Allerta Meteo - situazione critica per lunedì 29 : il Premier Conte dichiara lo “stato di mobilitazione nazionale della protezione civile” - è l’allarme più estremo : Il Sistema di protezione civile nazionale sta seguendo a tutti i livelli territoriali l’ondata di maltempo che sta interessando quasi tutto il territorio nazionale, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile. In considerazione del possibile aggravarsi della situazione a causa della prevista persistenza dei fenomeni Meteo e del carattere di eccezionalità con cui il maltempo potrebbe manifestarsi, il Presidente della Regione ...

Pesante allerta meteo della Protezione Civile per Lunedi' 29 Ottobre : nubifragi e rischio alluvioni : allerta meteo della Protezione Civile per domani 29 Ottobre. Intenso maltempo su gran parte d'Italia. L'ondata di maltempo in atto sull'Italia per effetto di una vasta area depressionaria estesa...

Crollo della diga a San Bartolo - fissati per lunedì i funerali di Danilo Zavatta : lunedì 29 ottobre alle 14.45, nella chiesa di Savio, si terranno i funerali di Danilo Zavatta, il tecnico 52enne morto giovedì nel Crollo parziale della diga sul Ronco, all'altezza di San Bartolo. La ...

Moto2 - lunedì la prima udienza del Tribunale della FMI per discutere sul caso Fenati : Nella giornata di lunedì comincerà il procedimento disciplinare nei confronti di Romano Fenati, fissata dunque la prima udienza davanti al Tribunale della FMI lunedì 29 ottobre alle ore 11 avrà luogo nel palazzo delle Federazioni di viale Tiziano 74 a Roma l’udienza del Tribunale Federale della Fmi nel procedimento disciplinare a carico di Romano Fenati. Il pilota romagnolo è stato sospeso dopo il Gp del Mugello, quando spinse la ...

Pallavolo - la Nazionale italiana femminile farà visita al Presidente della Repubblica lunedì 29 ottobre : Il Presidente Mattarella riceverà la Nazionale femminile reduce dai Mondiali di Pallavolo, chiusi al secondo posto dopo la sconfitta in finale con la Serbia Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà in udienza la Nazionale femminile, dopo la conquista della medaglia d’argento ai Mondiali. L’incontrò avrà luogo al Palazzo del Quirinale lunedì 29 ottobre, alle ore 12. A guidare la delegazione azzurra ci saranno il Presidente ...

Il Presidente Mattarella incontrerà lunedi le azzurre della pallavolo : Le azzurre vice campionesse del mondo di pallavolo saranno ricevute lunedì prossimo alle 12 al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo apprende l'Ansa. della delegazione faranno parte oltre alla squadra e ...

Analisi Auditel della serata di lunedì 22 ottobre 2018 fra il Grande fratello vip ed i Bastardi di Pizzofalcone : Saliamo sulla giostra del palinsesto serale televisivo nostrano con la consueta sfida dei Tg delle ore 20 vinta sempre dalla curva blu del Tg1 che scorre di un soffio al di sotto della soglia del 25% di share, con la curva del Tg5 che scivola di poco sotto la soglia del 20% di share, toccando questo valore a fine edizione. La curva del Tg La7 si posiziona poco sopra la soglia del 5% di share, mentre la linea del Tg2 delle 20:30 arriva al ...

Il lunedì della Gabanelli : 26 miliardi alle famiglie. Eppure nascono sempre meno bambini : Come li spendiamo questi fondi? Più in bonus che in servizi. Si può fare meglio? Lo scopriremo durante il consueto appuntamento con Dataroom -

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : avviso della protezione civile per lunedì 22 Ottobre - criticità “arancione” in 4 Regioni e “gialla” in altre 4 [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il sistema depressionario in arrivo dal nord Europa, dopo aver superato le nostre Regioni nord-orientali tenderà, nel corso della prossima notte, a posizionarsi al Centro-sud, determinando condizioni di spiccata instabilità con precipitazioni diffuse, specie sul medio Adriatico e sulle Regioni meridionali, associate ad un generale rinforzo della ventilazione ed un sensibile calo delle temperature. Sulla base delle ...

Farnesina : lunedì a Villa Madama la terza edizione degli Stati generali della lingua italiana nel mondo : Roma, 19 ott 18:30 - , Agenzia Nova, - Si terrà il 22 ottobre prossimo a Villa Madama, a Roma, la terza edizione degli Stati generali della lingua italiana nel mondo. Lo riferisce... , Com,

Il lunedì della Gabanelli : se l'illegalità contagia anche i controllori... : Un paradosso tutto italiano: per risolvere il problema della corruzione è stata istituita l'Anac. Ebbene, proprio tra quei funzionari ce ne sono almeno una ventina, tra gli enti locali, indagati, a ...

Il lunedì della Gabanelli : lavoro nero vale 19 - 5% del pil - 11 mld contributi evasi : Una cifra che riguarda solo i lavoratori dipendenti. Calano i controlli e gli introiti che prima della riforma Renzi-Poletti garantivano di recuperare almeno un 10% -

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : lunedì 8 ottobre. Ceccon in finale nei 200 misti - Sofia Benetti nell’atto conclusivo della carabina - Burdisso in evidenza nei 100 delfino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : lunedì 8 ottobre. Ceccon in finale nei 200 misti - Sofia Benetti nell’atto conclusivo della carabina : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...