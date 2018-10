Il giudice per l' udienza preliminare del Tribunale di Messina | ha deciso 17 rinvii a

Australia - abusa di una bimba per 30 volte e la filma : giudice accusa malore in aula : Immagini raccapriccianti, orribili, quelle proiettate di recente durante un processo a Brisbane, in Australia. I video trasmessi vedono protagonista l'imputato, un uomo che ha stuprato [VIDEO] per 30 volte una bimba di 2 anni, figlia della campagna. Davanti a quelle scene agghiaccianti, il magistrato Leann Clare ha accusato un malore ed ha deciso di sospendere l'udienza. Rinviata, dunque, la condanna di Jason Daron Mizner, 44enne che ha abusato ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Pro Recco-Posillipo 0-5. Il giudice Sportivo dà partita persa ai liguri - che annunciano ricorso : Si è fatta attendere più a lungo del solito, ma alla fine è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo: Pro Recco-Posillipo, partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto, non disputata sabato scorso per indisponibilità della piscina di Sori, è stata data vinta a tavolino per 0-5 alla formazione campana. Versioni contrastanti circa le tempistiche degli eventi erano emerse fin da subito nei comunicati rilasciati ...

Matteo Costanzo/ Video - per il giudice degli Over è un grande interprete (X Factor 2018) : Matteo Costanzo ha conquistato un posto ai Live show di X Factor 2018. Il cantante degli Over ha conquistato il suo giudice Fedez con le sue interpretazioni. (Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:24:00 GMT)

Reunion di Robbie Williams coi Take That a X Factor - da giudice a performer per i 30 anni della band? : Una nuova Reunion di Robbie Williams coi Take That potrebbe arrivare dal palco di X Factor UK: il re del pop inglese è impegnato come giudice nella versione inglese del talent, al fianco della moglie Ayda Field, e proprio in quel contesto potrebbe ritrovare i compagni della boyband che lasciò nel '95 per inseguire una sorprendente carriera da solista. Da qualche giorno infatti circolano voci secondo le quali Robbie Williams avrebbe accettato ...

Brett Kavanaugh - le “streghe” di New York contro giudice Usa/ Incantesimo satanico per le strade di Brooklyn : Un gruppo di streghe professioniste sostenitrici della causa femminista hanno lanciato contro il giudice Brett Kavanaugh una maledizione in grande stile(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 18:53:00 GMT)

Ballerina uccise il marito con 12 coltellate : assolta. Per il giudice fu legittima difesa : Ha ucciso il marito con 12 coltellate, ma Alessia Mendes, Ballerina brasiliana di 40 anni, non dovrà rispondere del suo gesto. Per il giudice per l'udienza preliminare si trattò di legittima difesa. ...

Ostia - maxi inchiesta Spada : prime 3 condanne - per giudice è clan di mafia : Quella del clan Spada, a Ostia, è un'associazione di tipo mafioso. La sentenza, prima nel suo genere, arriva dal gup del tribunale di Roma che giudica con rito abbreviato tre dei 32 arrestati nel maxi ...

Lucera - il palazzo è pericolante sequestrata la sede del giudice di pace e degli uffici comunali : FOGGIA - L'intero 'palazzo De Troia', sede di numerosi uffici comunali di Lucera e dell'ufficio del giudice di pace, è stato sequestrato dalla Guardia di finanza su input della procura di Foggia: la ...

Antonella Clerici pronta per Portobello/ Foto - la conduttrice quarto giudice a Tale e Quale Show : Antonella Clerici a Tale e Quale Show 2018 prima di Portobello: la conduttrice italiana è il quarto giudice del varietà di successo della Rai in onda venerdì 12 ottobre(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 08:59:00 GMT)

Scandalo in Belgio per la combine di alcune gare : il tecnico del Club Brugge davanti al giudice : L’indagine sulla combine di alcune gare del campionato belga prosegue: l’allenatore del Club Brugge Ivan Leko è apparso davanti a giudice un giorno dopo essere stato arrestato. Il quarantenne croato è stato uno dei numerosi interrogati della giornata di mercoledì in un’indagine approfondita dell’ufficio del procuratore federale belga. In tutta Europa sono stati effettuati 57 raid di polizia, 44 dei quali in Belgio ...