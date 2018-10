Il discorso di Meghan Markle | «Femminismo significa equità»

vanityfair

: Il discorso di Meghan sulle donne e i loro diritti: «Il femminismo è equità» video - Corriere : Il discorso di Meghan sulle donne e i loro diritti: «Il femminismo è equità» video - MsSilvii : RT @VanityFairIt: La prima donna di casa Windsor che si spinge oltre - VanityFairIt : La prima donna di casa Windsor che si spinge oltre -

(Di lunedì 29 ottobre 2018)e Harry in Nuova Zelandae Harry in Nuova Zelandae Harry in Nuova Zelandae Harry in Nuova Zelandae Harry in Nuova Zelandae Harry in Nuova Zelandae Harry in Nuova Zelandae Harry in Nuova Zelandae Harry in Nuova Zelandae Harry in Nuova Zelandae Harry in Nuova Zelandae Harry in Nuova Zelandae Harry in Nuova Zelandae Harry in Nuova Zelandae Harry in Nuova Zelandae Harry in Nuova Zelandae Harry in Nuova Zelandal’aveva promesso all’indomani del royal wedding, quando l’aveva fatto scrivere sulla pagina ufficiale dei reali britannici: «Sono fiera di essere donna e femminista». Cinque mesi dopo, in attesa del primo figlio dal ...