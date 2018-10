Il comparto media dell' Italia chiude in alto | +3 | 11%

Seduta quasi invariata per il comparto media dell'Italia - -0 - 10% - : Seduta invariata per l' indice media italiano , mentre l' EURO STOXX media scambia in leggero rialzo. Il settore Entertainment & media ha iniziato a trattare a 10.319,51, con una variazione di soli 10,...

Seduta molto negativa per il comparto media dell'Italia - -2 - 42% - - flessione scomposta per Triboo : Rosso per l' indice media italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX media . Il settore Entertainment & media ha aperto la giornata a quota 10.681,04 con una perdita di 258,99 punti ...

Il comparto media dell'Italia marcia in positivo - +1% - - notevole balzo in avanti per Mediaset : L' Indice media italiano si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX media . Il settore Entertainment & media ha aperto a 10.788,87, e si è poi portato a ...

Rialzo controllato per il comparto media dell'Italia - +0 - 45% - : Senza grandi spunti rialzisti il settore Entertainment & media , che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l' EURO STOXX media , che mostra un progresso moderato. Il FTSE Italia media ...

Andamento piatto per il comparto media dell'Italia - -0 - 07% - : Consolida le basi precedenti il settore Entertainment & media . In moderato rialzo, invece, l' EURO STOXX media . Il FTSE Italia media ha aperto a quota 10.639,6, con un movimento di appena 7,33 punti ...

Si muove in territorio negativo il comparto media dell'Italia - -1 - 02% - - netto calo registrato da Mondo TV : Teleborsa, - Scambi negativi per il settore Entertainment & media, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX media. Il FTSE Italia media ha aperto a 10.679,07, in diminuzione di 109,16 ...

Il comparto media dell'Italia in rialzo - +1 - 03% - : Teleborsa, - Brilla il settore Entertainment & media nonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dall'EURO STOXX media. Il FTSE Italia media ha aperto a 10.545,78 in crescita dell'1,03%, ...

Il comparto media dell'Italia dà qualche segnale positivo - +0 - 39% - - si concentrano gli acquisti su Giglio Group : Teleborsa, - Tentennante il settore Entertainment & media che si è mosso con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore dell'EURO STOXX media. Il FTSE Italia ...

Il comparto media dell'Italia continua sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi - -0 - 57% - : Teleborsa, - Il Comparto media dell'Italia sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'EURO STOXX media è senza direzione. Il settore Entertainment & media ha esordito a ...

Sotto la parità il comparto media dell'Italia - -0 - 59% - - netto calo registrato da RCS : Registra una modesta discesa il settore Entertainment & media , mentre l' EURO STOXX media consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia media ha aperto a quota 10.420,23, in calo dello 0,59% ...