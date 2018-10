meteoweb.eu

: Il Cnr a capo di un gruppo di ricerca europeo per lo sviluppo di una nuova generazione di tecnologie quantistiche - dazebao : Il Cnr a capo di un gruppo di ricerca europeo per lo sviluppo di una nuova generazione di tecnologie quantistiche - dazebao : Il Cnr a capo di un gruppo di ricerca europeo per lo sviluppo di una nuova generazione di tecnologie quantistiche… - ritsa68 : Dazebao News - Il Cnr a capo di un gruppo di ricerca europeo per lo sviluppo di una nuova generazione di tecnologi… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Viene lanciata oggi a Vienna la Quantum Flagship, una iniziativa didella Commissione europea da 1 miliardo di euro nei prossimi 10 anni. Fra i 19 progetti selezionati nel primo bando da 130 milioni di euro della Flagship sul tema delle tecnologie quantistiche, l’Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ino) coordina un progetto da 9.3 milioni di euro, denominato QOMBS. Al progetto, inquadrato nel pilastro della simulazione quantistica, partecipano, oltre che Università ed aziende svizzere, tedesche e francesi di primissimo piano, l’Agenzia spaziale italiana (Asi) ed una società spin-off del Cnr, PpqSense Srl. In questo bando, fortemente competitivo e riservato a progetti in grado di coniugaredi base e tecnologia di frontiera per lodi prodotti radicalmente innovativi contenenti tecnologie basate sulle leggi della fisica ...