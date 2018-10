Il caso Cucchi in un graphic novel

caso Cucchi - il generale Nistri : 'Mai più in divisa chi risulti colpevole' : 'Chi risulti colpevole di reati infamanti non potrà indossare la divisa , quella degli innumerevoli carabinieri che per essa hanno dato la vita, che ogni giorno la rischiano e che in futuro dovranno ...

caso Cucchi - Nistri promette : 'Niente più divisa ai carabinieri che hanno sbagliato' : Il comandante generale sulla linea della fermezza, ribadisce come sia doverosa una sincera assunzione di responsabilità. 'Sono le parole che un cittadino perbene vuole sentire' commenta Ilaria Cucchi -...

caso Cucchi - la sorella Ilaria risponde a Nistri : “Avevo bisogno di queste parole” : La sorella di Stefano Cucchi risponde alla lettera scritta dal comandante generale dei carabinieri Giovanni Nistri: "Mi sento per la prima volta di potermi alzare la mattina senza l'esigenza di dovere chiedere scusa a mio fratello". Nistri ha scritto: "Non si vuole e non si può credere che i carabinieri siano ciò che emerge dalla dolorosa vicenda".Continua a leggere

Il comandante dei carabinieri ipotizza l’espulsione per i colpevoli nel caso di Stefano Cucchi : In una lettera a Repubblica, Giovanni Nistri ribadisce che la colpa del 31enne romano è da attribuire a «pochi», ma che quei pochi saranno puniti The post Il comandante dei carabinieri ipotizza l’espulsione per i colpevoli nel caso di Stefano Cucchi appeared first on Il Post.

caso Cucchi - le registrazioni che inguaiano i carabinieri : Dagli atti del processo continua ad emergere un quadro di depistaggi e falsi, modificate anche le note sullo stato di salute del giovane romano. Nelle registrazioni dei colloqui tra i carabinieri ...

caso Cucchi - il carabiniere al telefono : “Magari morisse” : «E vabbè, chiamasse l’ambulanza... Magari morisse, li mortacci sua...». Questa la frase pronunciata da un carabiniere della stazione Appia la notte fra il 15 e il 16 ottobre 2009, quando Stefano Cucchi si trovava in una camera di sicurezza della stazione carabinieri di Tor Sapienza a Roma. Dall’altra parte del telefono c’era il capoturno della cent...

caso Cucchi - la difesa dell'arma del generale Nistri : 'In pochi lasciano la strada della virtù' : Parole che vengono sottolineate anche dal ministro della difesa Trenta: 'nell'accertare la verità bisogna isolare chi viola i valori dell'arma' -

caso Cucchi - Salvini ai carabinieri : 'L'errore di uno non infangherà l'impegno di tanti' : 'Non ammetterò mai, finché sarò ministro, che l'eventuale errore di uno permetta a qualcuno di infangare e l'impegno di centinaia migliaia di ragazzi in divisa. Mai niente e nessuno potrà mettere in ...

caso Cucchi - carabiniere : colonnello mi mandò note di salute alterate - : Il luogotenente Colombo sostiene che Cavallo, all'epoca numero due del Gruppo dei carabinieri di Roma, gli inviò i documenti già alterati. È quanto emerge da un'intercettazione della Procura nell'...

caso Cucchi - Salvini difende l'Arma : 'Un errore non infanghi il lavoro di tanti' : Matteo Salvini difende i Carabinieri dopo gli attacchi ricevuti dall'Arma in seguito agli sviluppi sul Caso Cucchi. 'Non permetterò che un eventuale errore di pochi infanghi il lavoro di tanti', ha ...

caso Cucchi - Matteo Salvini difende l’Arma : “L’errore di uno non infanghi il sacrificio di molti” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è tornato a parlare del Caso Cucchi nel corso della cerimonia per i 40 anni del Gis, il gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri: "Mai niente e nessuno potrà mettere in discussione il vostro onore, la vostra fedeltà e lealtà". Il comandante Nistri: "Siete molti di più dei pochi che possono dimenticare la strada della virtù".Continua a leggere

Cucchi - Salvini ai carabinieri : «L’errore di uno non infanghi lavoro di tutti» video Le indagini : il caso della falsa relazione : E il comandante generale dell’Arma, Giovanni Nistri, alla cerimonia per i 40 anni del Gis: «La gravità dell’accaduto non si discute, ma non rispecchia la normalità del nostro modo di precedere». Trenta: «Chi nega i valori va isolato»

Cucchi - Salvini ai carabinieri : «L’errore di uno non infanghi il lavoro di tutti» Le indagini : il caso della falsa relazione : Le parole del comandante generale dell’Arma alla cerimonia per i 40 anni del Gis. Salvini: «L’errore di uno non infanghi l’impegno di tutti». Trenta: «Chi nega i valori va isolato»

caso Cucchi - la telefonata del carabiniere al 118 : 'Sta male - trema' - : 16 ottobre 2009, Stefano è in una camera di sicurezza della Stazione di Tor Sapienza e, secondo le indagini, è già reduce dal pestaggio alla Casilina. Il militare che lo piantona vede che sta male e ...