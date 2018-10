Il Brasile ora vira a destra Bolsonaro neo presidente

F1 - GP Brasile 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane ad Interlagos : Tra due settimane il circus della Formula Uno si trasferirà ad Interlagos per il Gran Premio del Brasile, ventesima e penultima tappa del Mondiale 2018. Dopo il “back to back” Austin-Città del Messico si torna a gareggiare su una pista storica del calendario del Campionato, visto che si sono disputate delle corse storiche che hanno spesso deciso l’esito del Mondiale. Il weekend comincerà giovedì 8 novembre con la consueta ...

Voto Brasile - Jair Bolsonaro favorito alla presidenza. Lo sfidante Haddad spera ancora : “Con lui si rischia il fascismo” : Lui è certo di vincere e al primo turno ha portato a casa il 46% dei voti. È un ex militare, nostalgico della dittatura. Lo accusano di essere fascista e machista e di ultradestra, ma al ballottaggio è lui il superfavorito. È Jair Bolsonaro, leader del partito Sociale-liberale, che domani sfiderà per la presidenza del Brasile Fernando Haddad, l’erede politico di Lula da Silva, dichiarato ineleggibile a causa della condanna per corruzione in ...

Come va la campagna elettorale in Brasile : Secondo i sondaggi il candidato di estrema destra Jair Bolsonaro è sempre il favorito, nonostante manifestazioni e accuse di aver violato le regole elettorali The post Come va la campagna elettorale in Brasile appeared first on Il Post.

Bolsonaro (estrema destra) trionfa al primo turno delle presidenziali in Brasile : ora ballottaggio : Il candidato di destra è arrivato al 46% e andrà al ballottaggio con Fernando Haddad del Partito dei lavoratori, che ha...

ELEZIONI Brasile - BOLSONARO SFIORA 50%/ Ultime notizie risultati - candidato destra : "Senza brogli avrei vinto" : ELEZIONI presidenziali BRASILE: BOLSONARO SFIORA il 50%. Ultime notizie e risultati: il candidato di estrema destra supera le aspettative dei sondaggi. Male Fernando Haddad, erede di Lula. (Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 08:30:00 GMT)

