Icardi | Non siamo l' anti-Juve

Inter - Icardi macchina da gol : "Ma non siamo l'anti-Juve" : Mauro Icardi non si ferma più. Anche in questa prima parte di stagione si conferma una vera e propria macchina da gol: con la doppietta messa a segno questa sera contro la Lazio allo Stadio Olimpico ...

Icardi show all’Olimpico e l’Inter vola al secondo posto : c’è anche la squadra di Spalletti per lo scudetto - Lazio ko ma la sconfitta non preoccupa [FOTO e VIDEO] : 1/26 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Gol Icardi - l’attaccante dell’Inter non sbaglia contro la Lazio [VIDEO] : Gol Icardi – Si sta giocando la 10^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio ed Inter in un match molto importante per le zone alte della classifica. Partita scoppiettante nei primi minuti, occasioni da una parte e dall’altra, a sbloccare il match è l’attaccante Mauro Icardi, il bomber nerazzurro non sbaglia e supera il portiere Skrakosha, la squadra di Inzaghi chiamata alla reazione. Gol Icardi Lazio 0-1 Inter ...

Icardi Non segue Spalletti : 'Non è tutto da buttare' - : Serata da ex amara per Mauro Icardi, sui cui piedi sono capitate le uniche due occasioni potenziali per tenere in piedi l'Inter nel primo tempo a Barcellona, insieme al tentativo di Vecino. Il ...

Barcellona-Inter - Rakitic non ha dubbi : “sono forti e difficili da battere. Icardi? E’ tornato… Pippo Inzaghi” : In vista della sfida di questa sera tra Barcellona e Inter, Ivan Rakitic ha sottolineato come sarà complicato avere la meglio sui nerazzurri Il Camp Nou sarà questa sera il palcoscenico del match tra Barcellona e Inter, una sfida ricca di fascino e spettacolo pronta a regalare emozioni a non finire. AFP/LaPresse Tante le stelle in campo, anche se non ci sarà quella più luminosa, dal momento che Lionel Messi sta recuperando dal suo ...

Mauro Icardi - Biasin dopo il derby : 'Perché l'Inter non è solo Icardi' : A centrocampo la sorpresa si chiama Brozovic, nerazzurro dal 2015 ma capace di una conversione 'alla Paolo Brosio' soltanto nei primi mesi del 2018: anche lui vice-campione del mondo, non sbaglia una ...

Dal gol nel derby ai rapporti di vicinato - Melissa Satta su Icardi : 'non ci passiamo nemmeno lo zucchero' : Melissa Satta ha parlato ai microfoni di 'Tiki Taka' del suo rapporto di vicinato con Mauro Icardi e della vittoria dell'Inter nel derby di Milano Da ex Wags rossonera Melissa Satta sarà rimasta male ...

Dal gol nel derby ai rapporti di vicinato - Melissa Satta su Icardi : “non ci passiamo nemmeno lo zucchero” : Melissa Satta ha parlato ai microfoni di ‘Tiki Taka’ del suo rapporto di vicinato con Mauro Icardi e della vittoria dell’Inter nel derby di Milano Da ex Wags rossonera Melissa Satta sarà rimasta male del gol al 92° di Icardi nel derby di Milano. La bellissima moglie di Kevin Prince Boateng ha detto la sua opinione sulla partita vinta in extremis dai nerazzurri e sui suoi rapporti di vicinato con Wanda Nara e il marito ...

Dal gol nel derby ai rapporti di vicinato - Melissa Satta su Icardi : “non ci passiamo lo zucchero” : Melissa Satta ha parlato ai microfoni di ‘Tiki Taka’ del suo rapporto di vicinato con Mauro Icardi e della vittoria dell’Inter nel derby di Milano Da ex Wags rossonera Melissa Satta sarà rimasta male del gol al 92° di Icardi nel derby di Milano. La bellissima moglie di Kevin Prince Boateng ha detto la sua opinione sulla partita vinta in extremis dai nerazzurri e sui suoi rapporti di vicinato con Wanda Nara e il marito ...

Inter-Milan 1-0 : Icardi all’ultimo respiro regala il derby (meritato) a Spalletti. Gattuso non prova neanche a ringhiare : È il derby di Icardi. Un’altra volta, come un anno fa: l’Inter vince di nuovo all’ultimo secondo, con un gol pesantissimo del suo centravanti e capitano che firma l’1-0 nel recupero. L’ennesima vittoria a tempo scaduto in questa stagione che comincia a prendere una piega entusiasmante per i nerazzurri, alla vigilia della grande sfida al Barcellona e di una striscia di fuoco che chiarirà le ambizioni di Spalletti &Co.. È fortuna, magari un ...

Inter – Rinnovo Icardi - parla l’ad Antonello : “non c’è fretta - ma c’è serenità” : Mauro Antonello e il Rinnovo di Mauro Icardi: le parole dell’ad dell’Inter sul contratto del calciatore argentino “Il Rinnovo del contratto di Icardi? Con Mauro c’è un contratto ancora con una scadenza molto lunga, ci stiamo parlando, non c’è fretta, il clima è molto sereno e cordiale. Ora abbiamo questi appuntamenti molto importanti da affrontare, Mauro è molto concentrato su queste sfide, l’aspetto ...

Inter : Icardi Non vede l’ora di giocare il derby e annuncia il suo futuro : Manca sempre meno al derby tra Inter e Milan, l’anno scorso deciso da una tripletta del bomber nerazzurro Mauro Icardi. Proprio l’attaccante dell’Inter è stato Intervistato da Sky Sport in vista del match di domenica prossima: “C’è tanta attesa. Dopo il grande periodo prima della sosta non volevamo che si fermasse il campionato ma ora siamo pronti per affrontare questa partita nel migliore dei modi. Per la ...

Icardi : 'Ci sono stati contatti - ma non potevo lasciare l'Inter. Sul rinnovo...' : In vista del primo derby stagionale contro il Milan, l'attaccante e capitano dell'Inter Mauro Icardi ha rilasciato un'intervista a Sky Sport . Ecco i passaggi salienti ripresi da fcinternews.it : 'C'è un po' d'attesa, dopo il grande periodo prima della sosta non volevamo che si fermasse il campionato. Ma siamo in grado di affrontare ...

Milan - Higuain : "Ora battiamo l'Inter. Icardi? Non parliamo..." : In questo momento, quando si parla di campo, il Milan è Gonzalo Higuain. Soprattutto con un derby, domenica la sfida con l'Inter, che bussa alla porta e che gli disegna un volto estremamente serio. Il ...