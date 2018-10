Ibm compra Red Hat | sfida nel cloud a Google | Amazon e Microsoft

wired

: #Cloud, cambia lo scenario: #IBM compra #RedHat e spinge sull’hybrid Multi Cloud - Decollanz : #Cloud, cambia lo scenario: #IBM compra #RedHat e spinge sull’hybrid Multi Cloud - BrunoRuffilli : IBM compra Red Hat per 34 miliardi di dollari e punta sul cloud ibrido @LaStampa #redhat #opensource - Decollanz : #IBM compra #RedHat per 34 miliardi di dollari. Tutti i dettagli di una delle più grandi acquisizioni nella storia… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Tra le compagnie attive nel settore tecnologico ormai è noto che acquisire una posizione dominante nei serviziper la gestione dei big data è ormai diventato di primaria importanza. Lo sa bene uno degli storici colossi dell’informatica come Ibm, che dopo le voci dei giorni scorsi ha annunciato di essere in trattativa per l’acquisto di Red Hat, compagnia leader nel settore dei software open source. L’operazione da 34 miliardi di dollari sarebbe per Ibm la più grande acquisizione mai realizzata nella sua storia – che data ormai, con alterne vicende, dal 1911. L’azienda Red Hat, fondata nel 1993, con i suoi oltre 12mila dipendenti in tutto il mondo è oggi una delle principali società per lo sviluppo di software liberi in ambiente aziendale e si è fatta un nome proprio nello sviluppo di sistemi dicomputing. La compagnia sviluppa soprattutto programmi nell’ambito del sistema ...