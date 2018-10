I Simpson | il personaggio di Apu sarà cancellato dopo le numerose polemiche

Blastingnews

: I Simpson cancellano Apu, l'indiano del Jet Market: «Caricatura razzista» video - Corriere : I Simpson cancellano Apu, l'indiano del Jet Market: «Caricatura razzista» video - Pheet21 : Che schifo che sta diventando questa società dove non si può dire e fare nulla senza passare dalla gogna del politi… - VolpyShock : @ThirdContact_ La solita polemica Sjw. Apu è visto come uno stereotipo negativo verso gli indiani e quindi, niente,… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) I, uno dei cartoni animati più seguiti al mondo, si prepara a dire addio ad uno dei personaggi che per anni ha rivestito uno dei ruoli principali della serie: Apu. Uno tra i pochi personaggi di colore della serie creata da Matt Groening nel 1987, non farà più parte di quel fantastico mondo a causa di innumerevoliche hanno raggiunto la società negli ultimi periodi. Nonostante ilsia stato parte integrante del programma sin dalla sua nascita, a molte persone la sua caricatura non è affatto piaciuta e potrebbe causare una spiacevole diminuzione degli ascolti. La spiacevole notizia non renderà felici coloro che per anni si erano abituati ad osservare il proprietario del minimarket in cui Homerandava regolarmente a comprare le sue confezioni di birra, eppure la drastica scelta si è resa necessaria affinché la serie animata possa continuare ad essere ...