I Simpson | cancellato il personaggio di Apu | l’indiano del Jet Market | ‘Caricatura

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Lo storicoindiano de I, il gestore del JetApu Nahasapeemapetilon, più noto semplicemente con il suo nome, rischia seriamente di non apparire mai più all’interno del cartone inventato da Matt Groening ben trentuno anni fa. Nel corso del documentario The Problem with Apu, andato in onda nel 2017, ilè stato definito come “una caricatura razzista” e, da lì, ha preso le mosse un dibattito infinito che ha fatto emergere tutte le controversie legate alla sua caratterizzazione. LEGGI: Inghilterra, guida con la patente di Homer: la top ten dei momenti più belli della serie tv “Marge vs. the Monorail” (episodio 12 della quarta stagione). Nella foto un celebre dialogo, vero e proprio cult della storia de I"A Streetcar Named Marge" (episodio 2 della quarta ...