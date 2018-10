I No Tav non si fidano dei 5 Stelle Lo storico leader Perino contro Appendino e il

Demi Moore parla dopo il rehab : "Mi sTavo autodistruggendo. Non valevo più nulla per me stessa" : Demi Moore, splendida 55enne, negli scorsi giorni è stata premiata come "donna dell'anno" al Peggy Albrecht Friendly House's 29th Annual Awards, premio elargito dall'omonima istituzione che si occupa di offrire aiuto e strutture alle donne che intraprendono un percorso di disintossicazione dall'uso di sostanze. Per l'occasione, l'attrice ha scelto di raccontare la propria personale battaglia contro le dipendenze, ricordando di essere ...

Tav - M5S ora vuole bloccarla. Commissario Foietta : “Da mesi non ho contatti con Toninelli” : La denuncia del Commissario straordinario per la Torino Lione: "Non ho incontrato Toninelli neppure una volta. Ormai, da sei mesi, non ricevo più alcuna risposta dal governo. E questo è grave. Oggi in consiglio comunale a Torino si vota l'ordine del giorno, voluto dalla sindaca Appendino, per la sospensione dei lavori dell'opera.Continua a leggere

«E se sono stati i tuoi genitori a non darti tutto l’amore che meriTavi da bambina?» : Illustrazione di Alessandra De Cristofaro Cara Ester, Cosa si fa quando sono stati i tuoi genitori, in primis, a non darti tutto l’amore che meritavi da bambina? E’ la storia di molti di noi, dirai. Ho persino sentito che ci vengono dati i genitori che abbiamo affinché possano scombinarci la vita quanto ci serve per renderci quello che siamo. Apparentemente non mi manca nulla: sono giovane, carina, studio, non me la passo male ...

Le imprese spingono per la Tav : "Non è un capriccio di pochi. Bisogna farla presto e bene" : Le associazioni di impresa si schierano categoricamente a favore della Tav. L'opera, spiegano, deve essere ultimata "presto e bene". Lo dicono alla vigilia di un Consiglio comunale in cui, a Torino, sarà discusso il documento del M5s contro la linea ferroviaria. "La Torino-Lione non è un capriccio di pochi, ma un investimento per il futuro di tutti", sottolineano le imprese. E artigiani, commercianti, edili e industriali saranno ...

Brasile - Flamengo-Palmeiras 1-1 : Paquetà sTavolta non brilla : Il Flamengo del futuro milanista Lucas Paquetà perde la grande occasione di accorciare le distanze nei confronti del Palmeiras. I rossoneri di Rio, secondi in classifica, ora a quota 59 punti, si ...

MotoGP Phillip Island - Rossi : "Dietro slitTavo e così non riesco a spingere" : Nella giornata del successo di Viñales, Valentino Rossi in Australia raccoglie solo un 6° posto che lo allontana maggiormente da Dovizioso nella lotta al secondo posto iridato, ora distante 15 punti. "...

Il commissario alla Tav vuole denunciare il governo perché non gli risponde alle mail : La settimana prossima il commissario governativo per la Torino-Lione, Paolo Foietta, invierà al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e renderà pubblici, i risultati di uno studio tecnico redatto da alcuni esperti con dati aggiornati sulla realizzazione della linea ad alta capacità; ma, a quanto apprende l'Agi, potrebbe anche decidere di denunciare il premier Conte e il ministro Toninelli per ...

NINO D'ANGELO/ Video : "Ero depresso - non mi imporTava di nulla - volevo mollare tutto" (Domenica In) : Video, NINO D'ANGELO si racconta a Domenica In da Mara Venier, dove ripercorre gli inizi della sua carriera e anche le difficoltà subite per via delle sue origini. (Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 04:53:00 GMT)

F1 Mercedes - Hamilton : «Non mi aspetTavo il terzo posto» : Al pilota della Mercedes basta un settimo posto per laurearsi campione del mondo. Le news sulla Formula 1

Scoppia il caso Tap. Di Maio parla di penali - Calenda : 'non è vero'. E su Tav : 'da sempre contrari'. E la Lega? : Secondo Carlo Calenda, suo predecessore al Ministero dello Sviluppo economico, il vicepremier mente ai suoi elettori e dovrebbe dimettersi - La questione Tap scuote il fine settimana politico. ...

Metro Roma : i tifosi russi non salTavano sulla scala mobile crollata - un video lo dimostra : La Procura di Roma che indaga sull'incidente alla fermata Repubblica della Metro, acquisirà ulteriori filmati dal circuito chiuso della stazione per verificare il comportamento dei tifosi del Cska di ...

Tifosi CSKA a Salvini : non sTavamo saltando sulla scala mobile : Roma – “Non stavamo saltando”. Lo hanno ripetuto piu’ e piu’ volte. L’ultima in queste ore. I Tifosi russi del CSKA Mosca continuano a difendersi dalle accuse di aver provocato la rottura della scala mobile della stazione Repubblica della metropolitana linea A di Roma. Per replicare a chi li indica quale causa del crollo della scala, episodio in cui diversi russi sono rimasti feriti, piu’ o meno ...

TrasporTava illegalmente materiale esplosivo non in regola - denunciato : Un 19enne di Lamezia Terme, G.F. è stato denunciato dal Nucleo Regionale Artificieri della Questura di Catanzaro, unitamente ai Carabinieri della Stazione di Cortale, per il trasporto abusivo di ...

Scala mobile Roma - video di un tifoso durante il crollo : non salTavamo - : Mentre proseguono le indagini per accertare il motivo del cedimento che ha causato il ferimento di 24 persone, i supporter del Cska Mosca hanno diffuso un altro filmato, che smentirebbe alcune delle ...