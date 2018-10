“I fattorini del food delivery sono lavoratori autonomi”

romadailynews

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Idelautonomi e si comportano come tali, secondo un’indagine – Idelautonomi e si comportano e percepiscono come tali. Lo rivela un Focus IBL (Istituto Bruno Leoni) “Chidel?” frutto di un’indagine svolta tra 1.000che collaborano con Deliveroo. “Grazie all’intermediazione delle piattaforme – scrivono Del Prato e Stagnaro – inonpiù dipendenti di un’organizzazione centralizzata (generalmente il fornitore del cibo) maliberi di consegnare oppure no, nel rispetto delle loro esigenze, attraverso l’intermediazione della piattaforma. Essi godono della piena autonomia relativamente a quando e come lavorare, e pertanto non posessere qualificati comedipendenti venendo ...