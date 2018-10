I farmaci contro l' artrite acquistati con supersconto grazie all' alleanza tra cinque

Mafia - le mani dei clan sui farmaci e sui progetti contro la ludopatia (finanziati con fondi pubblici) : 8 arresti a Messina : Cosa nostra stava cercando di accedere ad un bando per la realizzazione di un progetto contro la ludopatia. Lo ha scoperto la procura di Messina guidata da Maurizio de Lucia, che grazie alle indagini del Ros dei carabinieri ha arrestato otto persone. Sono accusate di associazione mafiosa, traffico di influenze illecite, estorsione e turbata libertà degli incanti, aggravati dall’avere agevolato il gruppo Romeo-Santapaola. Al centro ...

Una nuova classe di farmaci contro l'ipercolesterolemia : "Nonostante gli inibitori di Pcsk9 rappresentino un'opportunità terapeutica di riconosciuta importanza, il loro utilizzo è ancora limitato " conferma Federico Spandonaro , professore economia ...

Vaccini : a Verona arrivati in farmacia quelli contro l'influenza (2) : (AdnKronos) - "La vaccinazione è l’arma più efficace contro il virus per tutti i soggetti di qualsiasi età (salvo precise indicazioni mediche). Vaccinarsi significa interrompere il contagio per se stessi, ma anche fungere da “barriera” per gli altri, colleghi, amici e parenti soprattutto se si tratt

Vaccini : a Verona arrivati in farmacia quelli contro l'influenza : Verona, 18 ott. (AdnKronos) - Sono disponibili nelle 239 farmacie di Verona e provincia i Vaccini contro l’influenza stagionale per la stagione 2018/2019. Come raccomandano l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute sarà la copertura vaccinale, oltre alle condizioni climatich

Bertarelli torna alle origini : scommette mezzo miliardo sui farmaci contro l'Alzheimer : ... evidentemente non sufficientemente gratificato dalle imprese nautiche, dalla collezionare di supercar e di quadri d'autore e dalle copertine dei giornali people, torna alla grande nel mondo della ...

Salute : a ottobre controlli in farmacia contro ictus - infarto e diabete : ottobre mese della prevenzione cardiovascolare in farmacia, con controlli gratuiti, in tutta Italia, per prevenire ictus, infarto e diabete. Nelle oltre 630 farmacie della rete italiana di Apoteca Natura riparte la campagna ‘Ci sta a cuore il tuo cuore‘ edizione 2018 per la prevenzione e la diagnosi. I fattori di rischio relativi alle malattie cardiovascolari derivano da attività strettamente legate ad alcuni degli stili di vita ...

Glicemia alta - torna il Diaday : farmacie in campo contro il diabete : Misurare la Glicemia in farmacia per scoprire per tempo se eventualmente si soffre di diabete. Lo si potrà fare dal 12 al 18 novembre, con la seconda edizione di Diaday, campagna nazionale di screening del diabete. L’iniziativa si svolgerà in concomitanza della giornata mondiale del diabete del 14 novembre e come spiega Marco Cossolo, presidente di Federfarma, è un indicatore importante del “ruolo delle farmacie nella prevenzione ...