scuolainforma

: I casi di depennamento dalle graduatorie: Gae e Grame - scuolainforma : I casi di depennamento dalle graduatorie: Gae e Grame -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Ilpreoccupano i diplomati magistrali per via dell’impossibilità ad ottenere supplenze. Pertanto assume importanza capire il funzionamento delledi merito regionali del concorso straordinario in relazione alle diverse posizioni dei diplomati magistrali che hanno avviato i ricorsi con l’amministrazione. Ai fini della comprensione di quanto trattiamo sarà bene distinguere due: a)da Gae e inserimento in seconda fascia in seguito a sentenza di merito negativa del Tar; b)da tutte ledopo l’immissione in ruolo dispostedi merito regionali del concorso straordinario. Si tratta di duedistinti e separati che non vanno confusi tra di loro. Da GAE I docenti che dovessero essere soggetti all’espunzione da Gae per la definizione del contenzioso con ...