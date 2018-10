Hubble è di nuovo pienamente operativo

wired

(Di lunedì 29 ottobre 2018) (foto: Nasa) Tutto ok per. Il telescopio spaziale dal 5 ottobre si trovava in modalità provvisoria per via di un guasto a uno dei giroscopi, ma dalla Nasa fanno sapere che i tecnici hanno risolto il problema e ora il veterano spaziale è dipronto a scandagliare l’Universo. E a quasi trent’anni di onorato servizio, nonostante qualche acciacco, non ha alcuna intenzione di andare in pensione: potrebbe fornire dati interessanti per altri dieci anni, dicono dalla Nasa. Cosa è successo Il 5 ottobre scorso gli scienziati dihanno deciso di mettere il telescopio spaziale in safe-mode, una modalità provvisoria con funzionamento limitato rispetto alle potenzialità dello strumento. Uno dei giroscopi (gli strumenti che misurano la velocità di rotazione del telescopio e permettono di calibrarlo e orientarlo perché possa tenere gli occhi puntati su un determinato punto ...