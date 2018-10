Huawei Mate 20 Pro si aggiorna con novità al comparto fotografico

Samsung Galaxy A3 (2017) - ASUS ZenFone 5 - ASUS ZenFone 5Z e Huawei Mate 9 ricevono le patch di sicurezza di ottobre : Samsung, ASUS e Huawei hanno cominciato a rilasciare, seppur in evidente (ma giustificabile) ritardo, le patch di sicurezza di ottobre 2018 rispettivamente per Samsung Galaxy A3 (2017), ASUS ZenFone 5, ASUS ZenFone 5Z e Huawei Mate 9. L'articolo Samsung Galaxy A3 (2017), ASUS ZenFone 5, ASUS ZenFone 5Z e Huawei Mate 9 ricevono le patch di sicurezza di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Recensione Huawei Mate 20 Pro : fotografie in notturna eccezionali - ma la ripresa video con poca luce è sottotono. In Italia a 1.099 euro. : Il Mate 20 Pro è il miglior smartphone per scattare fotografie, soprattutto in notturna. Huawei ha realizzato un ottimo prodotto, in grado di giocarsela alla pari con i diretti concorrenti Galaxy Note 9 e iPhone XS Max, ma anche di superarli nella resa fotografica e nell’autonomia. Arriva in Italia a 1.099 euro, e il prezzo di listino è probabilmente il punto debole più grande di un prodotto che, dopo due settimane di utilizzo, ha mostrato ...

Irruzione italiana su Huawei Mate 9 dell’aggiornamento B376 - l’ultimo di ottobre : Non perde tempo l'azienda cinese con l'intramontabile Huawei Mate 9, il cui modello no brand Italia è riuscito addirittura ad agguantare l'aggiornamento contraddistinto dall'ultima patch di ottobre (benché sia ormai questione di giorni prima che Google rilasci la successiva di novembre, solitamente per il primo lunedì del mese, e quindi nel giro di una settimana o poco più). Si tratta, nel caso specifico, di un pacchetto OTA dal peso di ...

Disponibili le rate TIM per Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro : le condizioni : Oggi ci concentreremo sulle offerte a rate di TIM per portarsi a casa i nuovi Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro (dopo avervi parlato qui di quelle riservate ai clienti Wind e 3 Italia), venuti alla luce lo scorso 16 ottobre, e che molto stanno facendo parlare di sé. Partiamo subito col dirvi che l'unica opzione di pagamento disponibile al momento è quella con carta di credito, tenete la cosa ben a mente prima di presentarvi in negozio. Detto ...

Huawei Mate 20 Pro In Offerta Al Prezzo Più Basso : 879 Euro : Vuoi comprare Huawei Mate 20 Pro in Offerta al Prezzo più Basso online? Ecco dove trovarlo e dove risparmiare un sacco di soldi Migliore Offerta Huawei Mate 20 Pro Prezzo più Basso online per risparmiare Huawei Mate 20 Pro è appena arrivato sul mercato in Italia. Il suo Prezzo di vendita non è Basso: costa […]

Riprende l’aggiornamento Huawei Mate 10 Pro : una mancita di novità con la B156 : Riprende l'aggiornamento il buon Huawei Mate 10 Pro, lieto di acciuffare il pacchetto BLA-L09C432B156, rivolto ai modelli no brand Italia, attraverso la solita notifica OTA. Il firmware non va a modificare la versione base del sistema operativo, che resta sempre fissato su Android 8.0 Oreo con EMUI 8.0. Chi accoglierà questo upgrade riceverà al contempo le patch di sicurezza di settembre 2018 (considerate, però, che non sono le ultime ...

Huawei Mate 20 esordisce in Cina ed è subito record : Huawei ha reso noto un dato che descrive alla perfezione il grande successo che la serie Huawei Mate 20 ha ottenuto nel Paese d'origine L'articolo Huawei Mate 20 esordisce in Cina ed è subito record proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 Pro : punteggio DxOMark troppo alto : Ultimamente va di moda, fra i produttori di smartphone, di rendere noto il punteggio fotografico dei proprio dispositivi testati da DxOMark. Per quanto l’attesa fosse davvero alta per Huawei Mate 20 Pro, l’azienda ha rilasciato leggi di più...

Huawei Mate 20 e 20 Pro a rate con Tim - conviene ai clienti da più di un anno : Huawei Mate 20 e 20 Pro a rate con Tim sia per i nuovi clienti che per i clienti da più di un anno che lo possono acquistare a prezzo agevolato. Dopo Wind, i nuovi top di gamma dell’azienda cinese appaiono anche sul sito dell’operatore blu, ma l’acquisto può avvenire solo in negozio. Acquista su Amazon.it ...

Huawei Mate 20 Lite Prolungare la durata della batteria : Ho poca batteria sul telefono Huawei come aumentare la durata della batteria su Huawei Mate 20 Lite e arrivare a fine giornata.

Huawei Mate 20 Pro costa troppo? In Cina esiste una versione più economica : Huawei Mate 20 Pro in versione più economica ma senza sensore per le impronte digitali sotto al display: ecco l'offerta di Huawei in Cina. L'articolo Huawei Mate 20 Pro costa troppo? In Cina esiste una versione più economica proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 Pro vs Samsung Galaxy Note 9 - scegliere tra i due è complicato (video) : Huawei Mate 20 Pro o Samsung Galaxy Note 9? scegliere tra i due non è affatto semplice, ma ci sono alcune differenze fondamentali che dovete conoscere. L'articolo Huawei Mate 20 Pro vs Samsung Galaxy Note 9, scegliere tra i due è complicato (video) proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 cosa vogliono dire icone sulla barra Android : Scopri il significato dei simboli che vengono visualizzati sulla barra di Android posta in alto del telefono Huawei Mate 20 Pro.