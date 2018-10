Homefront | trama e curiosità del film con James Franco e Winona Ryder

Homefront film stasera in tv 29 ottobre : cast - trama - curiosità - streaming : Homefront è il film stasera in tv lunedì 29 ottobre 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Gary Fleder ha come protagonisti Jason Statham, James Franco, Winona Ryder e Kate Bosworth. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Homefront film stasera in tv: scheda GENERE: azione, thriller ANNO: 2013 REGIA: Gary ...