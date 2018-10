Hiv | al via progetto #trattamibene

Consip - arcHiviazione per Tiziano Renzi. In sette rischiano di finire a processo : La Procura di Roma, che ha chiuso le indagini sul caso Consip, ha chiesto l'archiviazione per Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio, accusato di traffico d'influenze in uno dei filoni ...

Consip - chiuse le indagini : Luca Lotti e generale Del Tullio Sette verso il processo. Chiesta arcHiviazione per Tiziano Renzi : È stata chiusa l’indagine Consip. Tra gli indagati restano l’ex ministro dello Sport, Luca Lotti, e il generale Tullio Del Sette. Secondo quanto apprende il Fatto Quotidiano la procura di Roma ha chiesto l’archiviazone per Tiziano Renzi, padre dell’ex premier Matteo. L'articolo Consip, chiuse le indagini: Luca Lotti e generale Del Tullio Sette verso il processo. Chiesta archiviazione per Tiziano Renzi proviene da Il Fatto ...

E i suoi preparano il golpe per arcHiviare la Cancelliera : Arriverà a dicembre quando al Congresso della Cdu la Cancelliera dovrà affrontare la rivolta di un gruppo dirigente che da mesi studia come celebrarne la fine politica.

Mantova - le due oncologhe si oppongono alla richiesta di arcHiviazione dei casi : In camera di consiglio la discussione delle parti sulla denuncia al primario Cantore e le indagini su altri medici coinvolti

Monza - accusato di duplice omicidio - muore il giorno dopo l'arcHiviazione : E' morto il giorno dopo l'archiviazione delle accuse a suo carico per il duplice omicidio volontario della sorella e della nipote. Colpito da un infarto mentre stava cenando nella residenza per ...

Sorella e nipote decedute per cause naturali : Ornago - arcHiviazione per Paolo Villa : A otto mesi dai fatti, era il febbraio scorso, si è conclusa la vicenda processuale che ha riguardato suo malgrado l'ornaghese Paolo Villa, indagato per l'omicidio della Sorella, Amalia Villa, e della ...

Cantina Tollo arcHivia ottima vendemmia - qualità e quantità +10% : Roma, 22 ott., askanews, - vendemmia positiva per Cantina Tollo che, nei 2.700 ettari coltivati dalle colline del litorale abruzzese fino alle pendici della Maiella, ha registrato condizioni ottimali ...

Think Board X - la lavagna digitale che arcHivia le note nel cloud : La lavagna digitale suona come una cosa già vista, ma quella firmata Hanson Grant ha qualcosa in più, che la rende utile a diverse categorie di persone. Nata per caso dalle esigenze di uno sviluppatore che negli anni trascorsi al college non aveva un oggetto adeguato ad appuntare idee e spunti per potenziali business, Think Board X assomiglia a un sottilissimo foglio adesivo, funziona in simbiosi con l’app mobile Rocketbook e mediante un codice ...

Rogo alla Sacra di San Michele - via al restauro Verso l'arcHiviazione per l'unico operaio indagato : Va Verso l'archiviazione l'inchiesta della Procura sull'incendio che scoppiò alla Sacra di San Michele la sera del 24 gennaio scorso. Con ogni probabilità, a causare il Rogo è stata un cannello per ...