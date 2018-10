Hernanes | “Amo la Lazio | sono più legato ai biancocelesti Milinkovic e Brozovic…”

serieanews

(Di lunedì 29 ottobre 2018) A poche ore dal match dell’Olimpico trae Inter,arrivate le parole di, grande ex della gara. Il brasiliano ha analizzato la partita dicendo la sua sul risultato finale. Il sentimento maggiore rimane per la, la squadra di Lotito è stata molto importante per la crescita del giocatore che ha … L'articolo: “Amo lapiùaie Brozovic…” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....