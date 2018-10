Gruppo Daimler - Una collaborazione con la Tesla non è da escludere

quattroruote

(Di lunedì 29 ottobre 2018) "Non ci siamo mai pentiti di aver ceduto le nostre azioni della. Ma questo non esclude una futura". Con queste parole Dieter Zetsche, attuale ceo del, è tornato sul temadurante un'intervista rilasciata al quotidiano polacco Rzeczpospolita. Riguardo alle affermazioni dell'ad, che il prossimo maggio lascerà il proprio incarico a Ola Källenius, ildi Stoccarda ha specificato che, per il momento, non è previsto alcun piano per un'eventuale nuovacon la. Da sempre mano nella mano. Quasi dieci anni fa, nell'aprile del 2009, ile ladiedero il via a una partnership strategica. Allora il marchio di Elon Musk era solo poco più di una startup con tante aspettative ma con solo una freccia al proprio arco: il powertrain elettrico ad alte prestazioni della Roadster, il cui sviluppo era iniziato nel ...