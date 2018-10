Gravi malattie infiammatorie croniche | disponibile da oggi il biosimilare

meteoweb.eu

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Amgen annuncia il lancio in Europa, Italia compresa, di AMGEVITA®, il primodi adalimumab a ricevere l’approvazione dalla Commissione Europea (CE) per il trattamento negli adulti ditra cui: artrite reumatoide da moderata a severa; artrite psoriasica; spondilite anchilosante (SA) attiva grave; malattia di Crohn da moderata a severa e colite ulcerosa da moderata a severa. AMGEVITA® è anche autorizzato per il trattamento delle seguenti patologie infiammatori pediatriche: malattia di Crohn da moderata a severa (dai 6 anni in poi), psoriasi a placche severa (dai 4 anni in poi), artrite associata a entesite (dai 6 anni in poi) e artrite idiopatica giovanile poliarticolare (dai 2 anni in poi). «Ilè un farmaco biologico simile per caratteristiche ad un farmaco biologico originario precedentemente brevettato ed autorizzato per la ...