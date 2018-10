Grande Guerra | via a mostra Gdf a Trieste

TV - Rai3 : “Passato e Presente” riparte dalla Grande Guerra : Una settimana nella Grande Guerra, alla vigilia del centesimo anniversario della vittoria: cinque appuntamenti con i quali riparte il racconto storico di Paolo Mieli nella nuova stagione di “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda dal lunedì al venerdì alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. Al centro del primo appuntamento, lunedì 29 ottobre, due personaggi chiave per le sorti del primo conflitto, che Mieli analizza con ...

Lontano da qualche parte : la Grande Guerra raccontata 'da dentro' a teatro : Tra questi spettacoli, ce n'è uno che sarà portato in scena in un evento unico, lunedì 29 ottobre all'Auditorium del Parco del Castello de L'Aquila, alle 18, a ingresso gratuito , previsto anche un ...

'Suoni della memoria' nell'anniversario della fine della Grande Guerra : La Banda Musicale Primavera di Rivignano organizza il concerto dal titolo "Suoni della memoria", nell'anniversario della fine della Grande Guerra. Alla serata parteciperanno due ospiti di eccezione ...

Cinema : Mattarella a proiezione 'Grande guerra' Monicelli : Roma, 22 ott. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assistito all’Auditorium Parco della Musica alla proiezione del film “La grande guerra” di Mario Monicelli, nell’ambito della 13/ma edizione della Festa del Cinema di Roma. Presente anche il presidente della Camera, Ro

Cento anni dalla fine della Grande Guerra; conferenze - incontri e spettacoli : Le celebrazioni si apriranno giovedì 1 novembre alle 17 nella e x Caffetteria di Palazzo Ducale, con la presentazione del libro 1917. Donne in marcia contro la guerra di Marco Perno, Alessia Cecconi, ...

Grande Guerra - 100 anni dopo : i vescovi della Comece in pellegrinaggio sul fronte occidentale : La cronaca di quei giorni nelle pagine del romanzo di Erich Maria Remarque, "Niente di nuovo sul fronte occidentale" e del suo giovane protagonista, Paul Bäumer: "Questi primi momenti con la maschera ...

Nato - esercitazione militare in Norvegia/ É la più Grande dalla fine della Guerra Fredda - e Mosca si irrita… : Nato, esercitazione militare in Norvegia. É la più grande dalla fine della Guerra Fredda, e Mosca si irrita. Si ritroveranno 50mila militari, 10mila mezzi di terra e 60 navi(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 08:42:00 GMT)

Nato - scenari da Guerra Fredda : al via nell’Artico la più Grande esercitazione dal 2002. È la risposta alle mosse di Mosca : L’alleanza atlantica sfoggia i muscoli nella più grande esercitazione dal 2002. Il teatro scelto è quello dell’Artico, regione di fondamentale importanza strategica per la difesa dell’Europa da possibili attacchi e al centro di una nuova contesa fra le principali potenze globali. Il contingente italiano e il comando Nato di Napoli saranno fra i principali protagonisti dell’imminente operazione. Il nemico non immaginario di Trident Juncture 2018 ...

Grande Guerra - risuona tromba armistizio : TRENTO, 24 OTT - A cento anni dalla fine della prima Guerra mondiale sul fronte italo-austriaco, risuonerà la tromba il cui suono diede il via alle trattative che portarono all'armistizio. Lunedì 29 ...

Storia di Eugenio Giglioli - volontario a soli 12 anni alla Grande Guerra : Da sempre appassionato di politica e irremovibile oppositore del Regime Fascista, l'Alpino è conosciuto per la Grande bontà e la spiccata generosità; nel DopoGuerra svolge numerosi lavori e diversi ...

Memoriale Grande Guerra - il fronte rivive con le foto dei suoi protagonisti : Immagini che non sono state scattate per tramandare l'epicità della Storia ma per conservare il ricordo, la cronaca, di una quotidianità vissuta immersi nel fango, in lotta con pidocchi e freddo ...

Al via la mostra dedicata alla Medicina nella Grande Guerra al Museo di Storia della Medicina : È stata inaugurata oggi alMuseo di Storia della Medicina in Padova la mostra Combattere, Curare, Istruire. Padova “Capitale al fronte” el’Università Castrense, alla presenza del Presidente della Fondazione MUSME, Francesco Peghin,dell’Assessore alla Cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio, del Presidente del Comitato scientifico museale,Vincenzo Milanesi, e del curatore, Maurizio Rippa Bonati. Durante la Prima Guerra Mondiale Padova svolse ...

L’alpin del Domm – Milano - gli alpini e la Grande guerra : Il comitato per il centenario – Gruppo Milano centro A.N.A. sezione Milano, con il patrocinio del Municipio 6 organizza “L’alpin

La Grande Guerra mai vista così - 100 anni dopo i filmati sono a colori : Per commemorare il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, Peter Jackson ha realizzato il documentario They Shall Not Grow Old. Con una particolarità: è composto da filmati d'archivio ...